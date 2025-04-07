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    建置高市緊急車輛優先路口 交通局長︰推智慧號誌時一併納入

    高市議員簡煥宗建議設置緊急車輛優先路口，交通局長張淑娟答詢指出重要路段設智慧號誌時會評估納入。（翻攝官網）

    高市議員簡煥宗建議設置緊急車輛優先路口，交通局長張淑娟答詢指出重要路段設智慧號誌時會評估納入。（翻攝官網）

    2025/04/07 09:33

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員簡煥宗今在交通部門質詢時指出，市府2021年曾推動緊急車輛優先系統、後來為何停住？交通局長張淑娟答詢指出，關鍵在智慧號誌，今年會在主要路段推動智慧號誌時納入緊急優先系統。

    簡煥宗說，台北市規劃緊急車輛優先號誌，陸續完成300多個路口，每月3000趟救護任務，平均減少約42秒車程，路口事故減少約62%，粗估累計斥資4億多元；高雄2021年也曾推動，當時建置12部救護車，在鳳山區鳳頂、過埤， 鳳頂、保生等路口試驗，平均車程約可降低30.1秒，但未來為何不做了 ？

    交通局長張淑娟答詢說明，當時只做4個路口，經費約兩千多萬，扣除車輛不算、每個路口需兩百多萬，有議員認為不具經濟可行性。

    張淑娟進一步指出，現在技術已不太一樣，但仍需考量定位精準度，每15秒一次是否符合需要，且智慧號誌路口還不夠多；今年已跟消防局討論持續建置，目前中正路有了（智慧號誌路口），左楠路跟民族路也規畫要建，會跟消防局再討論，在爭取經費設智慧號誌時一併納入緊急車輛優先系統。

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