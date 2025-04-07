2狗屁屁黏一起！好心男求助「有人虐狗」 網：別管閒事

2隻狗屁屁黏在一起，1名男子急上網求助「有人虐狗」，引發網友熱烈討論。（圖由民眾提供）

2025/04/07 08:21

〔記者湯世名／彰化報導〕「有2隻狗狗被人用什麼東西黏著在一起，希望有愛心人士能夠幫忙」，1名民眾日前在彰化市永樂街發現2隻狗狗背對背、臀部緊緊相黏，以為遭人虐待，急PO網希望大家幫忙把牠們「分開」，引發逾千名網友關切，有網友笑稱「勸你別多管閒事」，還有人質疑「你認真嗎？」有網友提出正解說「其實是狗狗在交配啦！」

該名民眾說，這2隻狗狗分別是黃狗與黑狗，他看到2隻狗狗都不能走，就做勢踢牠們看看，結果他們一直保持著屁股黏著屁股，黃狗往前走，黑狗就被拖著走；黑狗如果要走，黃狗就被拖著走。他因為趕時間工作，沒辦法更仔細的去確認，心想是不是被人黏住虐待，希望有愛心人士趕快去解救。

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該名民眾急PO網求助，引來上千人關切，有網友留言稱，2隻狗狗正在「舒服」，若強行拽開會噴血！還有人笑說「感情交流中，忽擾！」「這是真心發問，還是在搞笑？」「這個是狗發情，對上眼，然後18限，連結個幾天後就會分開了」、「AV狗優正常演出，不要打擾」、「這是我今年聽過最冷的笑話」，還有人誇讚該名民眾說，好可愛天真的善心年輕人。

不過也有許多愛狗人士分享相關經驗說，他也曾經看過這樣，以為兩隻狗狗「卡住」，還叫人家來救，實在很糗；也有民眾驚訝說「我還不知道狗狗是這樣交配」、「第一次看到時也嚇一跳，想說怎麼有人這麼壞！」有網友提出正解說，一般狗狗交配時是用騎乘姿勢，但也會變成屁股對屁股，因為公狗陰莖整個脹大，卡在母狗陰道，一段時間後就會自動分開，不用擔心。

該名民眾表示，他原本心急如焚，還以為狗狗被有心人士虐待，但看到大家的留言「原來如此，長知識了」。

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