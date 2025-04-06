下水「淨海」近500次 小琉球海洋志工隊成軍16年無私奉獻

小琉球海洋志工隊現在除了在地人，還有不少外地潛水好手加入。（記者陳彥廷攝）

2025/04/06 23:32

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球因得天獨厚的自然資源，近年來迅速發展成為不分國內外的熱門景點，每年約吸引120萬人次的旅遊人潮，雖然為島上帶來觀光商機，但也對生態環境造成帶來衝擊，地方愛海愛鄉的居民，為永續經營，自組成「海洋志工隊」，從岸上「淨灘」變成潛水「淨海」，每週一次按表操課，已累積近500次下水，清出難以計數的水下垃圾，就盼喚起大眾對海洋生態的重視。

小琉球是國内唯一的珊瑚礁所組成島嶼，遊客暴增，島上民宿林立，民生廢水激增、垃圾暴量，而早年潮間帶的踩踏行為也導致水族生物大幅減少，而水質惡化及人造垃圾掉落海底，更是傷害小琉球海域珊瑚的主要元凶，讓曾有「海洋水族箱」美名的小琉球蒙塵。

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小琉球海域的珊瑚覆蓋率，近年也在調查中現形，被發現大幅萎縮，而早在創隊隊長李重震多年前潛水時，就已發現珊瑚上竟會覆蓋棄漁網，嚴重破壞珊瑚生態，心痛之餘決定下海清除，並獲得好友許成智及洪桂蓮夫婦等人支持成立海洋志工隊，當時號召下，就有數十位當地民眾及業者自發性加入，盼減輕海洋珊瑚受垃圾的影響。

海洋志工隊的隊員自備潛具，連氣瓶及灌氣都是自掏腰包，洪桂蓮是隊中少數的女力，她有感水下紀錄因為困難而十分寶貴，於是「轉型」職司水下攝影記錄隊員們努力淨海的身影，多年來高檔攝影器材在長期泡水、壓力差的不斷改變下，縱使號稱水下專用仍是頻繁損壞，現已更換了超過10台。

洪桂蓮不以為意，基於愛鄉情懷及使命，是樂此不疲，甚至認為這是她當初持續下水的動力之一，她說，當地人愛護自己的海洋是當仁不讓，但她多年來看到許多的外地人主動參與，更是令她相當感動。

小琉球海洋志工隊的聲名遠播，2023年台慶寶勤勞基金會董事兼台塑常委的王瑞菲（現台塑集團副總裁）得知隊員善行，特別捐款協助購買工作船，讓隊員潛水更安全。

大鵬灣國家風景區管理處處長王玟傑及副處長施宗泓，甫上任就透過前小琉球站主任蘇瑞芳及現任主任陳榮豐的接洽，配合出港擔任一日海上志工，親自「操刀」撿起海洋垃圾，王玟傑說，希望能讓外界看到小琉球在地愛護環境的力量，為永續旅遊盡一分力。

船上的志工合力撈起下水志工所撈起的水下垃圾。（記者陳彥廷攝）

鵬管處長王玟傑也來體驗一日志工。（記者陳彥廷攝）

小琉球海洋志工隊已下水近500次。（記者陳彥廷攝）

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