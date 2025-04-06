慶祝開齋節 中市府與穆斯林同樂

特色清真市集，讓民眾體驗異國服飾。（市府提供）

2025/04/06 22:59

〔記者許國楨／台中報導〕為慶祝伊斯蘭教重要節日「開齋節」，台中市政府今（6）日在台中清真寺舉辦慶祝活動，現場不僅有古蘭經朗誦、清真市集、更安排伊斯蘭宗教知識展示，讓民眾深度體驗穆斯林文化，副秘書長林育鴻代表市長盧秀燕出席同樂，以印尼語向所有穆斯林道賀，並分送市府特製1元美金紀念福袋，表達誠摯關懷與祝福。

今日活動除市府副秘書長林育鴻、立委楊瓊瓔、民政局長吳世瑋、駐台北印尼經濟貿易代表處代表艾吏福、台中清真寺董事長馬源培、台灣台中沙烏地友好協會副理事長許家祥博士、各區區長及戶所主任均到場共襄盛舉，立法何欣純、廖偉翔也派員到場致意。

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林副秘書長回憶自己留學英國時，與穆斯林好友的交流與情誼，表示古蘭經朗誦曾給予他心靈慰藉，如今重溫此景，格外感動，強調市府致力推動多元文化政策，促進宗教包容與和諧。

民政局長吳世瑋也祝賀穆斯林朋友齋戒圓滿，並指出台中已有多處設立穆斯林祈禱室，包括高鐵台中站、谷關與梨山遊客中心等地，市府也積極推廣清真食品與友善醫療，打造更包容的生活環境。

台中清真寺董事長馬源培表示，感謝市府年年辦理開齋節慶祝活動，並期待未來持續與市府合作，共同推動友善穆斯林措施，長期支持台灣穆斯林社群的印尼駐台代表艾吏福表示，目前約有40萬印尼人在台灣，其中4萬人居住在台中，感謝台灣提供的就業與教育機會，並期盼台印友誼如家人般緊密。

市府強調，台中擁有全台唯一的「清真超市」與完善清真飲食資源，未來將持續深化文化交流，並持續關心在台穆斯林的新住民、移工與學生的生活與福祉。

市府辦活動慶祝伊斯蘭開齋節。（市府提供）

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