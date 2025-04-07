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    台美女挫賽拿外套擦屁股 阿伯舔屎還稱「甜甜的」

    近日Threads上瘋傳一段美女在路邊「挫賽」，拿外套擦屎的監視器畫面，沾屎的外套還丟在原地。（圖翻攝自Threads）

    近日Threads上瘋傳一段美女在路邊「挫賽」，拿外套擦屎的監視器畫面，沾屎的外套還丟在原地。（圖翻攝自Threads）

    2025/04/07 00:47

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網瘋傳一段美女在路邊「挫賽」，拿外套擦屎的監視器畫面，引發數萬名網友關注及熱議。令人訝異的是，影片後面竟然看到一名阿伯用手指做出疑似「舔屎」的動作，讓大批鄉民直呼「噁心」。不過目前該影片不知為何已刪除，但還是被網友備份下來到其他平台分享。

    本月5日，有網友在Threads轉發一段IG限時動態影片，可以看到發出IG限動的原PO表示，因為發現家門外有件沾了不少排泄物的白色外套，調了住家外頭裝設的監視器竟發現，一名相貌姣好、穿著短裙的女子在前一天晚上出現在他們家門口，將手上的外套拿去擦屁股，接著可以清楚看到外套沾上排泄物，最後女子直接將髒掉的外頭丟在原地，逕自離去。

    IG限動原PO無奈表示，「長的那麼美，結果ㄘㄨㄚˋ賽，重點丟我們家外面，早上起來我們跟鄰居都在討論……」。沒想到更讓人驚訝的是，影片後半段出現一名阿伯，做出用手指沾了沾外套上排泄物，接著放入嘴巴舔一舔的動作，甚至還用台語稱「甜甜的」，開玩笑說那只是巧克力。不過仔細看可以發現，該名阿伯用的是食指去碰外套，小指放入嘴巴，並沒有真的「舔屎」。

    該影片在Thread上曝光後，引來4萬多名網友按讚關注，「我到底看了什麼，用外套擦屎到底是三小？」、「讓我笑出來的是那個阿伯」、「只有我在意她是不是沒穿內褲嗎」、「沒穿胖次？」、「今天網路用的夠多了」、「這影片告訴我們，出門不小心挫賽要記得戴墨鏡口罩，以免被人家的監視器拍到」、「ㄘㄨㄚˋ賽沒關係，重點是屎跟外頭都留著很沒公德心」、「擦沒關係，至少帶走嘛，丟在那邊有夠噁」。

    該監視器畫面紀錄到的事情，發生的確切時間、地點不得而知，也無法證實影片真實性，目前Threads上的影片不知為何已刪除，但還是有網友備份下來分享到X平台。

    一名阿伯做出用手指沾了沾外套上排泄物，接著放入嘴巴舔的動作，甚至還用台語稱「甜甜的」，開玩笑說那只是巧克力。（圖翻攝自Threads）

    一名阿伯做出用手指沾了沾外套上排泄物，接著放入嘴巴舔的動作，甚至還用台語稱「甜甜的」，開玩笑說那只是巧克力。（圖翻攝自Threads）

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