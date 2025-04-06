學術著作遭中國人抄襲！ 教育部推學倫通報處理機制

針對外國人抄襲本國人學術著作，教育部將推出通報機制，維護學生權益。（資料照）

2025/04/06 21:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕日前中國一名學者被抓包，2年內惡意抄襲4本台灣碩士論文，受害者認為其中可能存在系統性抄襲問題，外界也籲政府協助學生維護權益。本報掌握，教育部已擬定處理機制，將要求各校協助學生在2個月內向抄襲者所屬機構表達抗議，大學端則進一步建議可成立線上通報系統，能更加速處理。

教育部高教司長廖高賢表示，近期已研擬建立論文遭外國人士抄襲的學倫通報處理機制，未來學生學術著作遭外國人抄襲，不論是直接向所屬學校檢舉，或是向教育部、教育部學術倫理專案辦公室檢舉，都將請學生所屬學校行文抄襲者所屬學術機構表達抗議，並檢附相關資料證明，要求調查處理。

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目前國內學位論文學倫案的處理方式是，被抄襲者提出檢舉後，由涉抄襲者所屬學術單位召開學倫會進行調查，並將相關資料與處理結果通報教育部，時間設定4個月；若是外國人抄襲我國學生著作的學倫案，由於學校只須行文對方調查，將要求學校在1至2個月內處理完成，以維護學生權益。

廖高賢提到，相關內容規定已在徵詢學校端意見，預計近期就會發函告知各學校依照通報機制處理，教育部會針對所有案件追蹤學校處理進度，也會將資料提供設於陽明交大的教育部學倫專案辦公室，定期進行分析，了解包括違反學倫的數量、態樣等細節以做為未來政策制定參考。

成功大學教務長沈聖智說，教育部所推出的通報機制，建議可建構成線上通報系統與專責窗口，加速通報與處理時程，減少師生權利受損。目前若有學校老師或學生反應其著作遭外國人抄襲，學校誠信辦公室將會協助告知抄襲者的所屬單位並要求調查、處份，同時通報教育部備案。

實踐大學前校長陳振貴坦言，外國人抄襲我國人的學術著作難防範，抄襲者的所屬機構會如何處理也不易掌控，但若確有其事，一般重視學術信用與聲望的機構應該都會嚴肅處置，而我國過去對這類情況較無實際做法，學生可能會不知所措，或者認為只能自力救濟，透過教育部擬定通報處理機制，將能對學生權益有基本的保護作用。

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