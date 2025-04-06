追大甲媽正潮！南科外商體驗「鑽轎腳」

南科管理局外商參與大甲媽祖遶境，體驗「鑽轎腳」。（南科管理局提供）

2025/04/06 20:59

〔記者劉婉君／台南報導〕大甲媽祖鑾轎4日深夜起駕，展開9天8夜的遶境，南科管理局今（6）日帶領南科外商，一同加入追媽祖的行列，體驗台灣宗教文化，讓南科園區的外籍從業人員留下難忘的回憶。

為了協助南科園區外商的外籍從業人員瞭解台灣文化，南科管理局自2003年起舉辦南科外商活動，今年規劃「台灣媽祖文化體驗活動」，今天由南科管理局局長鄭秀絨帶領，台灣力森諾科半導體材料股份有限公司、三井艾喜緹機能膜股份有限公司、台灣中央硝子股份有限公司及日本台灣交流協會高雄事務所的外籍從業人員，一起從南科出發，配合媽祖鑾轎行程，前往彰化追媽祖，也感受沿途信眾的虔誠及熱情。

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三井艾喜緹機能膜股份有限日公司社長飯田寿美表示，可以體驗大甲媽祖遶境這個全台共襄盛舉的美好文化活動，讓他深受感動。得知遶境路線的安排，途中竟然是由媽祖來決定方向，讓他覺得非常有趣，也感到神聖。他也體驗了從神轎下穿越的儀式，相信得到了媽祖的庇佑。

台灣力森諾科半導體材料股份有限公司部長渡辺浩樹說，如果不是此次的體驗活動，他這輩子可能不會感受到如此特別的文化體驗，讓他獲益良多、感觸甚深。日本也有神輿文化，但通常都是依照事前規劃好的路線與時間進行，媽祖遶境實在是非常有趣的文化特色，活動的熱鬧程度也令他印象深刻。

鄭秀絨表示，南科外商體驗活動舉辦22年來，已帶領外籍員工參訪過南投日月潭、高雄美濃、雲林、鹿港、台南鹽水蜂炮、安平古蹟及運河等，體驗當地文化，也品嚐當地特色美食。今天參加的外籍從業人員都是第一次體驗大甲媽祖遶境，沿途欣賞風光，民眾提供的點心及飲料更可看見台灣人的無私與熱情。

南科管理局長鄭秀絨帶領外商參與大甲媽祖遶境活動，體驗台灣媽祖文化。（南科管理局提供）

南科管理局帶領外商參與大甲媽祖遶境活動，也體驗沿途信眾提供點名及飲料的熱情。（南科管理局提供）

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