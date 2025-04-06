樂高積木助拳！高雄「樂高雄」人潮爆棚 4天吸百萬人次

高雄「樂高雄」活動大爆發，4天吸引百萬人次到衛武營歡度連假。（教育局提供）

2025/04/06 20:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕「樂高雄」活動是今年高雄兒童節活動重頭戲，市府動員各相關局處參與，讓小朋友到衛武營也能體驗到各種創意、有趣與多元的活動，有樂高積木組合的成就感，以及各式運動的挑戰，4天的活動人潮大爆發，估計4天連假到場人數超過百萬人次，讓大小朋友快樂在衛武營共度兒童節。

今年「樂高雄」也是許多偏鄉孩子們快樂的舞台，活動邀請高雄在地12所偏鄉學校舉辦工作坊，共600位學童在8天時間內，運用96塊版圖共49830片樂高顆粒組合而成，活動期間展示於現場；還邀請9所國小現場表演弦樂、國樂與舞蹈，讓樂高雄變成孩子們展演的舞台。

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教育局同時推動美感教育，也在活動現場設置「快快樂樂彩繪區」，共有「巨人積木塗鴉躲貓貓」、「透明時空神秘牆」、「趴趴GO地板大塗鴉」、「神秘光影尋寶圖」等4個關卡，小朋友可依自己的興趣選擇體驗活動，並有專業美術老師現場指導。

活動現場也辦理彩繪塗鴉帳篷徵件，邀請銀髮族三代同堂一起參與，又畫又縫許多有趣的造形材料，為這場兒童節盛宴增添許多有趣的風貌，現場展出近百頂帳篷的有趣作品，成為一大片彩色帳篷森林，穿梭在其中，感受幸福家庭的美好氛圍，估計4天活動超過百萬人次。

高雄市兒童節衛武營吸引大小朋友參加，教育局長吳立森與現場演出的鹽埕國小音樂班學生合影。（教育局提供）

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