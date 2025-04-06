大甲媽回鑾彰化市 3打架熱區警重兵伺候

彰化縣警局機動應變隊由隊長林世明（右1）領軍，將在大甲媽回鑾彰化市時全面警戒。（資料照）

2025/04/06 20:21

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽南下遶境，昨天（5日）晚間到今天（6日）凌晨在彰化市區遶境，傳出2起小規模推擠，所幸警方迅速介入排除，讓衝突並未擴大；有鑑於回鑾表定行程11日晚間駐駕彰化市天后宮，大埔路、天后宮出民族路、中山路被警方列為3大衝突熱區，預計將派重兵部署，力拚連3年未打架紀錄。

今年大甲媽9天8夜遶境進香，昨晚到今天凌晨彰化市區擠爆人潮，由於信眾相當熱情，昨晚在彰化市傳出2起小規模推擠，所幸縣警局刑警大隊、彰化警分局與「機動應變隊」教官強勢介入，迅速將兩派人馬架開，並將其中1名酒醉男子帶回派出所管束，讓可能擴大的衝突瞬間瓦解，功不可沒。

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為避免媽祖鑾轎回鑾時造成彰化市人、車壅塞，警方決定4月11日凌晨零點至12日晚間12點，大埔路禁止車輛進入、停車與臨時停車。警方表示，大埔路雖表定管制2天，但仍會視遶境活動進行時間彈性調整。

根據往年經驗，大甲媽回鑾彰化市區時最易發生衝突地點，分別是彰化市大埔路、永樂街天后宮出民族路、省道台一線中山路中山國小附近這3個區塊。2018年大甲媽回鑾行經大埔路發生短暫推擠衝突，被警方架開，不料在民族路發生數十名黑、白衣人大打出手，還衝入南門市場內追逐、爆打，有人頭破血流；鑾轎行經中山路時又有兩派人馬爆發推擠，員警上前維持秩序，卻被勒頸、爆打，警方霹靂小組介入才壓制。

2021年媽祖鑾轎從永樂街天后宮出發時，一群白衣人和粉紅衣人接連靠近鑾轎大聲咆哮，民族路發生4、5次拉扯推擠的火爆場面，更有人趁隙丟罐泉水、噴辣椒水，場面大亂。

彰化市大埔路被警方列為大甲媽回鑾時的衝突熱區之一。（資料照）

彰化市永樂街天后宮轉民民族路，也是大甲媽回鑾時容易發生衝突的地點之一。（資料照）

今年大甲媽回鑾彰化市時，永樂街仍將全面封鎖，並進駐大批警力戒備。（資料照）

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