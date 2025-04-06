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    周邊曾挖出3000年遺址 拱天宮南側聯絡道開闢辦理遺址監看

    公路局於10多年前新建西濱白沙屯段時，於距離拱天宮東側約1公里處挖掘出距今3000年以上的店子窩遺址。（資料照）

    公路局於10多年前新建西濱白沙屯段時，於距離拱天宮東側約1公里處挖掘出距今3000年以上的店子窩遺址。（資料照）

    2025/04/06 18:50

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府辦理通霄鎮白沙屯拱天宮南側聯絡道新建工程，以紓解拱天宮周邊交通，總經費4.3億元，工程已上網招標。由於公路局於10多年前新建西濱白沙屯段時，於距離拱天宮東側約1公里處挖掘出距今3000年以上的店子窩遺址，因此，縣府此次也將辦理遺址監看作業，若有發現，將依文化資產保護法相關規定辦理。

    白沙屯拱天宮長年香火鼎盛，每年白沙屯媽祖徒步南下北港朝天宮進香更是人聲鼎沸，但拱天宮對外交通道路狹小又有海線鐵路橫隔，龐大人車潮造成平交道壅塞回堵至台一線，人車爭道險象環生。

    縣府繼2018年完成開闢拱天宮北側聯絡道之後，再辦理拱天宮南側聯絡道新闢工程，規劃在拱天宮南側的台一線與苗31-1線路口，往西新闢一條長度420公尺的跨越台鐵海線聯絡道，並新闢1330公尺海濱道路往北銜接通拱天宮第二停車場。

    縣府交通工務處表示，該工程案總經費4億3800多萬元，中央補助3億7000多萬元，配合款由拱天宮支應6500多萬元，已上網招標。惟公路局於10多年前新建西濱白沙屯段時，於距離拱天宮東側約1公里的淺丘挖掘出距今3000年以上的「紅毛港文化」類型之「店子窩遺址」，經計劃調查店子窩遺址遺留之分布範圍雖未延伸至海岸平原區，但縣府仍編列有遺址監看費，日後施工倘發現地下相關資產，將請廠商依文化資產保護法相關規定辦理。

    苗栗縣政府辦理通霄鎮白沙屯拱天宮南側聯絡道新建工程，以紓解拱天宮周邊交通，總經費4.3億元，工程已上網招標。（縣府提供）

    苗栗縣政府辦理通霄鎮白沙屯拱天宮南側聯絡道新建工程，以紓解拱天宮周邊交通，總經費4.3億元，工程已上網招標。（縣府提供）

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