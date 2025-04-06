民眾違停遭檢舉竟要求塗銷人行道 民代要求竹市府展現決心

竹市府在中華路四至六段道路畫設標線型人行道以保護行人。（記者蔡彰盛攝）

2025/04/06 17:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府向中央爭取經費挹注2.62億元改善中華路四段至六段道路，市府畫設標線型人行道以保護行人，不過市議員廖子齊指出，有民眾常違停遭檢舉，竟要求市府塗銷人行道，然而多數網友都反對，市府也決定暫不調整，她希望市府展現決心，不讓人行道消失無蹤。

對此，市府交通處表示，中華路四段標線人行道提供行人安全步行空間，並兼顧民眾需求設有停車空間。市府都會蒐集各界意見，推動交通改善，並將持續觀察民眾使用情形，滾動式微調相關措施。

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廖子齊說，中華路四段靠近中山路的「農會站」公車站牌每天上下學可看到許多成德國中、高中的同學候車、步行，但過去長期缺乏安全的行人空間，學生與行人只能與車輛爭道，為此市府將此案納入中華路四段至六段的交通工程，目前已經畫設標線型人行道，以停車帶保護行人，確保步行安全，兼顧停車需求與行人權益，提供更完善的步行環境。

然而，先前竟有民眾因為違停被檢舉受罰，要求市府塗銷人行道，廖子齊說，無法接受這種做法，也正告市府堅決反對塗銷人行道，幸好有許多關心行人安全的網友聲援，市府才決定暫時不改。

廖子齊說，有幾處保障行人的交通工程，在壓力下被要求改回去，許多沒有引發關注的路段，可能在無聲無息中被犧牲，事實上，行人空間不必與停車需求對立，而是可以透過更好的規畫來兼顧。她希望市府能抵抗不合理的政治壓力，守住人行道，也守住所有行人的安全，不要讓每條人行道都要網友群起留言支援才能保下來。

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