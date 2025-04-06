為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    民眾違停遭檢舉竟要求塗銷人行道 民代要求竹市府展現決心

    竹市府在中華路四至六段道路畫設標線型人行道以保護行人。（記者蔡彰盛攝）

    竹市府在中華路四至六段道路畫設標線型人行道以保護行人。（記者蔡彰盛攝）

    2025/04/06 17:17

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府向中央爭取經費挹注2.62億元改善中華路四段至六段道路，市府畫設標線型人行道以保護行人，不過市議員廖子齊指出，有民眾常違停遭檢舉，竟要求市府塗銷人行道，然而多數網友都反對，市府也決定暫不調整，她希望市府展現決心，不讓人行道消失無蹤。

    對此，市府交通處表示，中華路四段標線人行道提供行人安全步行空間，並兼顧民眾需求設有停車空間。市府都會蒐集各界意見，推動交通改善，並將持續觀察民眾使用情形，滾動式微調相關措施。

    廖子齊說，中華路四段靠近中山路的「農會站」公車站牌每天上下學可看到許多成德國中、高中的同學候車、步行，但過去長期缺乏安全的行人空間，學生與行人只能與車輛爭道，為此市府將此案納入中華路四段至六段的交通工程，目前已經畫設標線型人行道，以停車帶保護行人，確保步行安全，兼顧停車需求與行人權益，提供更完善的步行環境。

    然而，先前竟有民眾因為違停被檢舉受罰，要求市府塗銷人行道，廖子齊說，無法接受這種做法，也正告市府堅決反對塗銷人行道，幸好有許多關心行人安全的網友聲援，市府才決定暫時不改。

    廖子齊說，有幾處保障行人的交通工程，在壓力下被要求改回去，許多沒有引發關注的路段，可能在無聲無息中被犧牲，事實上，行人空間不必與停車需求對立，而是可以透過更好的規畫來兼顧。她希望市府能抵抗不合理的政治壓力，守住人行道，也守住所有行人的安全，不要讓每條人行道都要網友群起留言支援才能保下來。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播