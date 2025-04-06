台南古蹟景點連假吸引20萬人次到訪 收入突破300萬

台南市文化場域景點4天連假共吸引逾20萬人次到訪，其中超高人氣的FOCASA幾米馬戲樂園（圖）就有超過5萬人入場。（南市文化局提供）

2025/04/06 16:56

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市文化局統計轄內文化場域景點參觀成果，4天連假共吸引逾20萬人次到訪，文化吉祥物「巷仔Niau」公仔再度發揮超人氣，讓門票與文創商品收入突破300萬元。

文化局熱門古蹟景點如赤崁樓與安平古堡依舊維持高人氣，分別吸引近1萬與1.5萬人次參觀，古蹟區總人數3萬2500人，門票與展售部收入達230萬元，較去年成長6%。

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其中，廣受矚目的FOCASA幾米馬戲樂園，高達28公尺的園區地標，馬戲帳篷內《幾米男孩的100次勇敢》定目劇幾乎全數售罄。連假期間加碼的8大主題專區更成為小朋友的放電樂園，街頭演出與市集活動，4天共吸引超過逾5萬名觀眾入場。

蕭壠文化園區「2025蕭壠14倉兒童藝術節」，於連假期間結合園區內兒童美術館規劃了五感藝術體驗、國內外街頭藝人、兒童劇團演出、台灣國際兒童影展、市集、書展及藝術打卡點「巷仔Niau」、「Moi Dinosaur and Sheep」及「當代蜈蚣陣」等內容，打造出專為兒童設計的藝術節，每天皆吸引近2萬人次參與。

左鎮化石園區推出12歲以下兒童每日免費入館，讓園區內充滿童趣笑聲，孩子們興奮參與闖關遊戲熱鬧滾滾。南市博館內，傳統童玩都充滿童年回憶。限定活動「重返噍吧哖」讓參加者穿越時光，模擬當年民兵敗後逃亡的艱辛旅程。

山上花園水道博物館的「鬥陣踅水道」讓孩子們在探索水道設施的同時，學習說台語。規劃台語市集，完成闖關的家庭可獲文化部台語家庭認證，讓這場兒童節活動更添深刻意義。

文化局代理局長林韋旭表示，FOCASA馬戲團的加入為今年兒童節注入活力，也讓國際級演出走入市民生活，展現文化的多元面貌。文化局未來也將持續深化文化與表演藝術的結合，讓台南成為更多元精彩的文化城市。

台南市文化場域景點4天連假共吸引逾20萬人次到訪。（南市文化局提供）

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