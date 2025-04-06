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    彰化無聊？外籍移工包車成團 遊八卦山畫面曝光

    連假最後一天，彰化八卦山大佛前湧現人潮，不少外籍移工穿著傳統服飾拍照打卡，畫面熱鬧有趣，宛如「小型聯合國」。（記者張聰秋攝）

    連假最後一天，彰化八卦山大佛前湧現人潮，不少外籍移工穿著傳統服飾拍照打卡，畫面熱鬧有趣，宛如「小型聯合國」。（記者張聰秋攝）

    2025/04/06 16:57

    〔記者張聰秋／彰化報導〕4天清明連假今天最後一天，彰化八卦山大佛風景區湧現人潮，不乏外籍移工包車成團出遊，穿著傳統服飾、成群結隊在大佛前拍照、席地野餐，讓風景區多了一份國際氛圍，宛如「小型聯合國」十分熱鬧。

    儘管早上天氣稍陰，午後陽光露臉，加上舒適微風，讓大佛風景區人氣飆升。停車場從上午開始就一位難求，汽機車進出都得排隊等候。

    除了當地居民外，不少是遊客搭乘遊覽車前來，更有大批東南亞籍移工共乘計程車出遊，司機載他們上山後，在八卦山遊客服務中心前讓他們下車，一車緊接一車，外國人面孔的遊客不少。

    大佛前九龍池廣場旁的樹林區，有移工搭帳棚或席地而坐聊天、野餐，不少人更是身穿當地傳統服飾、拍照留念，大佛成了他們拍照打卡的熱區，人人站在大佛前擺出美美的姿式，與大佛合影留念，畫面超吸睛。

    移工們說，難得放假不用上班，約朋友來八卦山走走、拍照、聊天，不但能放鬆心情，也能感受台灣的文化氛圍，讓他們在異鄉工作更有動力，生活也更豐富。

    還有當地居民指出，提到彰化就會想到大佛，八卦山風景區免門票、空間寬敞、設施逐年增加，每次來都有新鮮感，是個不無聊的好去處。

    外籍移工們三五成群相約到八卦山大佛風景區遊玩，抓住清明連假的尾聲。（記者張聰秋攝）

    外籍移工們三五成群相約到八卦山大佛風景區遊玩，抓住清明連假的尾聲。（記者張聰秋攝）

    今天是清明連假最後一天，外籍移工包車到八卦山遊玩，一車緊跟一車，讓風景區充滿異國色彩。（記者張聰秋攝）

    今天是清明連假最後一天，外籍移工包車到八卦山遊玩，一車緊跟一車，讓風景區充滿異國色彩。（記者張聰秋攝）

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