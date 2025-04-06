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    屏東麟洛大排潰堤修復9個月 趕在汛期前完工

    麟洛堤防正在進行最後的修繕工程。（記者葉永騫攝）

    麟洛堤防正在進行最後的修繕工程。（記者葉永騫攝）

    2025/04/06 16:49

    〔記者葉永騫／屏東報導〕去年7月凱米颱風造成屏東縣萬丹鄉麟洛大排二度潰堤，經過近一年的修復後，堤防已完成整修，只剩下堤防道路正在做最後的修繕工程，地方民眾表示，修復的時間長達9個月，造成交通不便，所幸在雨季來臨時能夠修復完畢，確保民眾的生命財產安全。

    麟洛大排是東港溪的上游，流經萬丹鄉興化廍後匯流入東港溪，4年前盧碧颱風來襲，曾造成堤防被掏空後潰堤，大水淹進興化廍造成災情，當時屏東縣政府將破口重新修復，沒想到去年凱米颱風來襲，就在新修復堤防與舊堤防的連接處又被大水掏空導致破堤，一度還被質疑是工程有弊端，經查證後確認是舊堤損害，不是新堤工程偷工減料。

    縣府水利處隨後進行搶修工程，先用太空包阻擋流水，接著報請中央勘查後進行修復，經過9個月後，整個堤防已修繕完成，目前只剩下堤防道路及水溝還在清理，預計近期就能完工。

    當地的村民表示，4年前堤防被沖破時造成村內大淹水，去年破堤水量沒有那麼多，加上當時稻田已休耕，因此損失不大，但是修復的工程卻相當的緩慢，經過9個月還沒完工，堤防道路封閉了那麼久，讓附近民眾通行相當不便，現在汛期快到了，希望快點通車，而這次修復後千萬不要再潰堤了。

    麟洛堤防道路目前仍禁止車輛通行。（記者葉永騫攝）

    麟洛堤防道路目前仍禁止車輛通行。（記者葉永騫攝）

    麟洛堤防已修復完成，但堤防道路未完工道路封閉。（記者葉永騫攝）

    麟洛堤防已修復完成，但堤防道路未完工道路封閉。（記者葉永騫攝）

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