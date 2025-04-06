七爺八爺4/12反霸凌 動漫英雄應援

參加反霸凌踩街活動，拍照打卡贈送七爺、八爺鑰匙圈。（台灣府城隍廟提供）

2025/04/06 16:50

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣府城隍廟將於4月12日舉辦「神將開道護正義．七爺八爺反霸凌」踩街活動，共計15間宮廟神將響應，另有知名動漫、遊戲與漫威系列的coser經典角色現身應援。

台灣府城隍廟主委郭榮哲表示，活動旨在以創新多元的方式展現七爺、八爺的親民、護民形象，活動將串聯神將踩街、創意市集及舞台表演，讓民眾從傳統與創新的交會，認識宗教文化信仰。

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神將踩街將帶領民眾走遶府城圓環，除台灣府城隍廟300年歷史的七爺、八爺之外，另有15家廟宇的神將參與遊行。現場亦邀民眾以cosplay的方式參加「英雄集結：大二爺反霸凌應援」活動。

cosplay將以電影中象徵「勇氣」、「抵抗強權」、「反對霸凌」的經典角色為主，包括《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《膽大黨》與漫威系列等，其核心故事與七爺、八爺匡正歪風的傳統精神高度契合，透過這種跨界結合，幫助年輕世代理解傳統信仰的現代意義。

每組coser將擁有3至5分鐘的舞台時間，以走秀或小型表演形式，詮釋角色故事中抵抗霸凌的經典橋段；會場安排coser與神將的專屬合照時間，同時開放民眾參與互動，創造傳統與現代的融合。

創意市集規劃設置20餘攤位，除cosplay社團、角色扮演用品與動漫周邊商品外，還有精選在地美食、文創商品與傳統工藝，讓參與者能夠從市集中感受府城豐富的文化底蘊與創意能量。

參加的民眾只要在現場拍攝神將或活動花絮照片，上傳至臉書，打卡標記「臺灣府城隍廟」、寫下支持的反霸凌宣言，就可兌換七爺或八爺鑰匙圈，限量300個，送完為止。

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