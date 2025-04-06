藥界憂美關稅效應衝擊供藥 林靜儀：我國很早就啟動評估

針對藥界憂心美關稅政策恐影響我國供藥，衛福部次長林靜儀指出，我國政府很早就在做相關評估，未來也會由經貿辦視優先次序進行談判。（資料照）

2025/04/06 16:11

〔記者林惠琴／台北報導〕美國總統川普對等關稅大刀震撼全球，並預告下一波納入藥品。中華民國學名藥協會公共事務政策委員會主委殷為瑩憂心恐影響國內藥品供應，呼籲政府盤點確保必要藥品清單上的「產品及其原料」供應來源無虞；衛福部次長林靜儀則指出，從川普上任以後，我國政府就已持續評估，未來也會由行政院經貿談判辦公室視優先次序進行談判。

殷為瑩指出，美國祭出關稅後，可能有國外藥廠或原料藥廠因調整產能、提高售價或將藥品轉銷其他大市場，間接造成台灣藥品供應吃緊的短期風險，呼籲政府啟動盤點機制，確保必要藥品清單上的「產品及其原料」供應來源無虞。

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同時是台灣東洋公共事務處總監的殷為瑩，以台灣東洋近年積極布局國際市場的經驗說明，旗下自製的困難學名藥Lipo-AB兩性黴素，在美國僅只有少數供給者及病患需求下，成功布局美國市場，而近年為因應不確定的地緣政治影響，即早啟動「降本增效」專案，並與美國合作夥伴溝通，以觀察對等關稅的後續影響。

殷為瑩建議，政府應從台灣藥品供應鏈韌性出發，打造發展台灣學名藥短、中、長期的政策規劃。以中期而言，政府可加速發展「以藥品療效給付為導向」的P4P（Pay for Performance）政策。

殷為瑩解釋，當前國際環境更凸顯在地藥品供應鏈韌性的重要，應以政策手段引導國產藥品（學名藥）提升療效與品質，建立醫病對國產藥品的信心並鼓勵醫院採購，除了降低對已過專利的原開發藥廠藥品的依存度，也提升國內藥廠供應能量。

殷為瑩認為，更長遠來說，要邁向健康台灣願景，期待政府能結合產、官、學一起打造一個重視品質、安全、療效、製造等面向的學名藥產業政策。

對此，林靜儀強調，我國去年進一步強化醫療韌性，從川普當選美國總統之後，我國政府就已經在準備相關事宜，很早就在做評估，由經貿辦持續邀集各部會討論，了解可能的政策發展對於國內各種產業影響程度。在川普公布關稅新制後，可預期各國將陸續與美方啟動談判，我國經貿辦也會列出優先次序進行談判，但相關作法已超出衛福部業務範圍，須以經貿辦說法為準。

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