屏東清明連假環保稽查不打烊 告發29件違規

環保局透過無人機進行空中稽查。（屏東縣環保局提供）

2025/04/06 16:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府環保局清明連假不打烊，全方位擴大聯合稽查行動，由環保局長顏幸苑率領，兵分多路至各熱點地區稽查畜牧場廢水偷排、露天燃燒、違規廣告物、環境衛生及公廁清潔等，共計告發29件。

縣府環保局表示，為有效遏止不肖業者的違規行為，環保局持續推行「天羅地網」、「夜鷹早鳥」及「稽查無假期」等稽查計畫，藉由主動的稽查與取締，積極防範各類污染源，特別針對清明祭祖掃墓，派出無人機強化空中稽查作業，遏止露天燃燒案件，並運用臭異味偵測儀，預先檢測畜牧異味以作為異味採樣之參考依據，並針對近期屢遭民眾陳情或網路輿情投訴的案件加強稽查，共計巡查畜牧場106家次、資收場13家次，沿線巡查拆除415件廣告物、查獲露天燃燒熱區7處，針對水質不佳者採樣8點次，如檢測結果超標將依法裁處，並針對畜牧場限期改善6家次。

請繼續往下閱讀...

另外，現場告發者違反空污法有4件、廢清法25件，合計告發29件，其中透過無人機空中作業，大大擴展稽查員視野，除露天燃燒無所遁形外，更突破地形限制，可有效查獲養雞場任意堆置雞糞造成異味情事，成效卓著。

環保局進行採水檢測。（屏東縣環保局提供）

環保局透過無人機追查空氣污染來源。（屏東縣環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法