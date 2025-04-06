新生醫專老師被控拿雪貂擦黑板？桃園市府動保處要查了

桃園市新生醫專學校護理科日前PO出的《一年級的校園生活》影片，當中出現教師疑拿動物雪貂擦拭黑板，過程畫面不到1秒，校方現已下架影片。（讀者王小姐提供）

2025/04/06 14:23

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市私立新生醫護管理專科學校前天（4日）晚上有護理科學生在社群平台IG的PO文《一年級的校園生活》影片，出現該校一名老師疑似拿「雪貂」擦拭黑板，遭網友質疑虐待動物，向本報投訴，雖然影片已下架，校方也解釋，影片中老師抱寵物鼠在黑板前影像，截取畫面並非全貌，當天寵物主人也在教室現場，非虐待動物；對此，桃園市政府動物保護處今（6）日表示，將於明（7）日前往學校訪談及確認雪貂的健康狀況。

動保處長王得吉今日表示，依動物保護法規定「飼主針對其管領之動物應避免其遭受騷擾、傷害及虐待」 影片中老師是否有違反規定，動保處明天將派員訪談老師及確認雪貂的健康狀況，同時協助該校師生加強生命教育及動物保護觀念宣導，呼籲民眾善待動物，若違反動保法致動物受傷或死亡，最重處2年以下有期徒刑或拘役、併科20萬元至200萬元以下罰金。

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校方回應，該影片是護理科學生製作，上傳到護理科IG帳號，畫面是護理科1年級班級的課間時間，雪貂寵物主人將雪貂拿給兼任數學老師，這名老師可能覺得新奇有趣，才將雪貂拿起來，當下氛圍，老師可能沒意識到在拿雪貂擦黑板，影片是寵物主人自行拍攝，可能角度問題，讓老師行為看起來不是很妥當，後續將請老師更加注意修正行為，加強宣導不能帶寵物到校，愛護動物，避免民眾誤解造成感官不佳。

不過，網友看到畫面有老師拿雪貂擺動畫面短短不到1秒，看似擦拭黑板，網友看到傻眼檢舉，以「新生醫專老師用動物擦黑板」為題，PO在社群網路Dcard，引起諸多批評、討論；PO文者並指相關影片已送交教育部及動保處。

該影片也被網友以「新生醫專老師用動物擦黑板」為題PO在社群網路，引批評討論。（翻攝Dcard）

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