台灣祭促進台日友好 屏東觀光影片登大阪街頭

台灣祭促進台日友好，屏東觀光影片登上大阪街頭。（屏東縣政府提供）

2025/04/06 14:19

〔記者葉永騫／屏東報導〕台灣祭昨天（5）日圓滿落幕，連3年破百萬人次參與，不僅讓年輕樂迷重新認識墾丁的魅力，還意外牽起一段台日音緣，熱愛音樂、3度參加台灣祭的日本觀光促進民間協會長中川哲也今年主動與屏東縣政府接洽，安排屏東觀光影片在台灣祭活動期間登上大阪街頭電視牆，並將於13日大阪關西世界博覽會大量曝光，吸引往來行人注目。

縣府傳播暨國際事務處表示，屏東縣政府近年推出的多部形象影片，屢獲國際大獎肯定，更掀起旅遊跟風熱，例如在大阪街頭播放的「屏東多向度」，獲得坎城世界影展最佳旅遊影片，場景從屏東最北大武山至最南端恆春半島，同時融入原住民、客家等族群文化，展現屏東的深度與廣度。

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大阪世博會將在4月13日開幕到10月13日閉幕，預計吸引數以百萬的國際遊客，屏東影片將在人氣景點戎橋和梅田堂山的電視牆，梅田的堂山商店街、訪日外國遊客喜歡的唐吉軻德-梅田店、當地飯店和酒吧等場所設置30台直立式廣告機，此外，大型廣告車將繞行大阪御堂筋以及市區場館週邊路線，在日本街頭就能巧遇屏東美景。

傳播處表示，中川哲也是tokyo honey trap樂團的吉他手，2023、2024連二年隨團來到台灣祭演出，除安排屏東觀光影片登上街頭廣告，並與地方觀光局共同企劃「訪日外國人觀光親善計畫」，推廣2025年大阪世博會，選擇以墾丁為主題拍攝影片，片中出現龍磐公園、社頂自然公園、恆春古城老街、西門、南灣等場景，預計在大阪世博9月人潮高峰時播出。

屏東觀光影片在大阪世博會透過廣告車宣傳。（屏東縣政府提供）

台灣祭的屏東觀光影片在大阪街頭登出。（屏東縣政府提供）

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