麥寮魚塭旁遭傾倒不明油汙泥 業者憂養殖環境受影響

麥寮許厝段養殖區魚塭旁被挖坑洞，甚至由不明車輛傾倒油汙泥，當地業者憂心恐有汙染，盼環保單位查明。（記者李文德攝）

2025/04/06 14:53

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉許厝段養殖區，近來被民眾發現有不明車輛疑似在當地請到大量油汙水，造成養殖區內台灣鯛陸續死亡。養殖業者林白澄懷疑，油汙已滲透土壤造成汙染，雖魚隻暴斃情況補不多，但憂有重金屬汙染，盼相關單位解決。縣府環保局表示，將持續派員追蹤，並請相關單位出面說明。

林白澄指出，3月中旬發現一輛疑似油罐車傾倒不明汙水，引起當地養殖業者恐慌不已，緊鄰魚塭旁的空地，被挖了長約10公尺、寬約3公尺，深度約一層樓高的大洞，不明車輛有時白天、有時晚上傾倒，如今坑洞上的淤泥已經有半層樓。

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林白澄表示，他自己3公頃多的養殖池多放養台灣鯛，但疑似油汙水已滲透到土壤，導致近期水質有時藍、有時黃，甚至偶爾會飄出如柴油般的味道，魚塭也天天常有近20條魚「翻肚」死亡，懷疑是油汙水滲透汙染的關係。

林白澄說，此區魚塭多養殖台灣鯛、烏鰡魚，範圍上看10多公頃，已有不少業者憂心汙染問題影響生計。甚至都說這都是過去都不曾出現的現象，希望環保單位能夠盡早查明，除了守護養殖環境的安全外，更是維護國人食安。

養殖業者王志宏表示，去年開始籌備在養殖區放養，已新闢大約0.8公頃的魚塭，並購入4萬尾台灣鯛魚苗準備放養，沒想到近來看到周邊養殖戶，和自己抽進新池的水呈現汙黃，只能先讓放養計畫暫時停止。

王志宏表示，該現象上月15日已縣府環保局檢具，3天後環保局派員來了解情況，但沒有採樣，事過將近半個月還沒有下文，眾人真的很擔心水質有沒有受到汙染。

而這輛不明車輛也被當地民眾拍到掛上「麥寮鄉公所」布條，不過向公所詢問，公所指出今年發包清淤工程，至於是哪個單位工程將再了解。

縣府環保局長張喬維表示，日前派員前往了解情況當時，並未查獲行為人，但將持續追蹤此案，將會同鄉公所請這家工程公司出面說明再進一步處理，若汙染屬實，將依法開罰。

麥寮許厝段養殖區魚塭旁被挖坑洞，甚至由不明車輛傾倒油汙泥，當地業者憂心恐有汙染，盼環保單位查明。（記者李文德攝）

麥寮許厝段養殖區魚塭旁被挖坑洞，甚至由不明車輛傾倒油汙泥，當地業者憂心恐有汙染，盼環保單位查明。（記者李文德攝）

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