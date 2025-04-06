新北STEAM親子學院開放報名 8大跨域課程邀親子共學共創

新北市113學年度下學期「STEAM假日親子學院」即日起開放線上報名，此次由新北市STEAM跨域分團與美感跨域共學基地攜手推出8場課程。（教育局提供）

2025/04/06 13:53

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市113學年度下學期「STEAM假日親子學院」即日起開放線上報名，此次由新北市STEAM跨域分團與美感跨域共學基地攜手推出8場課程，內容涵蓋光學、智能科技、藝術創作、工藝設計與環保永續等多元領域，邀請國小學童與家長一同跨域體驗。活動從4月19日起至6月14日，每週六皆有一場。

市府教育局指出，此次課程亮點包含由藝術STEAM創發中心設計的懸浮星球小夜燈，以及祈願水晶球、點亮智慧生活、親子畫室趣、無限變變變、紙愛科學、滾滾好燈、來自星空的祝福等多樣化主題，從智慧AI語音燈、滾燈工藝、紙藝創作到環氧樹脂運用，融合科技與藝術，創造前所未有的跨域學習體驗。

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教育局表示，為打破性別刻板印象，設有「女力專場」鼓勵女孩參與理工活動，同時也推出「偏鄉專場」，於自強國小與瑞亭國小舉辦，讓來自不同地區與背景的親子家庭皆能探索STEAM教育的樂趣。

STEAM跨域分團召集人、自強國小校長張明賢指出，自108學年度開辦以來，STEAM親子學院已吸引超過550組家庭參與，成功營造出親子共學的歡樂氛圍；民安國小校長王健旺也說，課程結合科學、技術與美感，鼓勵孩子在實作中培養解決問題與創造力，進而提升批判思維與跨領域素養。

教育局表示，STEAM教育是市府長期推動的重要方針，自108學年度起成立STEAM跨域輔導團，並設置「矽谷級」STEAM大聯盟總部，累積培育超過200名種子教師，積極推廣至各校課程及教師社群。2023年更推出全國首本可操作的《STEAM課例手冊》，協助教師有效導入課程，引領孩子迎向AI時代的學習挑戰。報名可至「新北學Bar」或「新北STEAM大聯盟總部」粉絲專頁（[https://reurl.cc/N689j9]（https://reurl.cc/N689j9））查詢。

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新北自強國小的抓住滿天星活動。（記者羅國嘉攝）

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