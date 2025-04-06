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    台南首批178戶宜居社宅 已有2242件申辦送件

    台南宜居社宅申請受理至4月16日，截至目前民眾申請踴躍。（圖由南市都發局提供）

    台南宜居社宅申請受理至4月16日，截至目前民眾申請踴躍。（圖由南市都發局提供）

    2025/04/06 13:59

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市首批社會住宅永康區「宜居成功」、仁德區「宜居仁愛」社宅，總計178戶社宅，即日起至4月16日開辦受理申請。都發局表示，截至4月1日，2處社宅總計已有2242件完成送件，民眾申辦情形踴躍。

    市長黃偉哲表示，首批社會住宅永康區「宜居成功」、仁德區「宜居仁愛」自3月17日開放受理申請，引起市民熱烈關注與討論，樂見社會住宅將成為定居台南的新選擇。從臉書、Youtube到各式多元媒體管道討論也都可窺見，市民朋友對入住社宅後的生活充滿期待。

    都發局局長林榮川表示，截至4月1日「宜居成功」社宅有1463件完成送件、「宜居仁愛」社宅有779件完成送件，市府同步辦理審查作業並陸續通知民眾補件，請申請人留意相關通知。全案招租預計至4月16日止，有意願申請的民眾趕緊把握機會。

    都發局補充，申請資格包括：（1）已成年的中華民國國民；（2）本市設有戶籍或有就業、就學需求；（3）家庭成員於本市均無自有住宅，且未同時享有政府其他住宅貸款利息或租金補貼。（4）家庭年所得總額按家庭成員人數平均分配，每人每月不超過當年度本市54303元。符合資格民眾可透過台南市社會住宅招租平台送件申請。

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