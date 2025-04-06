清明連假最後1天 八卦山風景區湧人潮

大佛廣場湧現遊客。（記者張聰秋攝）

2025/04/06 14:35

〔記者張聰秋／彰化報導〕清明4天連假今天畫下句點，不少人選擇趁著最後一天走出戶外透透氣；彰化地區雖然上午天氣稍陰，但午後陽光露臉，加上舒適的微風，不少風景區湧現人潮。其中，彰化縣旅遊景點指標區的八卦山大佛風景區，停車場一早就被塞爆，車潮滿滿，進出都得排隊等候，機車格也被停滿，想找個空位還得繞好幾圈。攤販說，今天的生意比平常週休假日好做，人有變多。

記者中午實地走訪現場，發現雖然沒有特別的活動加持，但來八卦山的遊客比平常假日多了2到3成，從外縣市來的遊客不少，還有許多外籍移工也趁假日聚在一起包車上山，大佛前滿是拍照打卡的人群。

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風景區內卦山村廣場上的草坪成了家庭聚餐野餐的好去處，有的家長搭起帳篷遮陽，讓小朋友安心地玩沙、溜滑梯，享受難得的親子歡樂時光。年輕朋友們則在大佛前拍照、逛逛小吃攤，買根熱狗、烤魷魚，一邊走一邊吃，悠閒自在。

住在彰化市的葉小姐說，每次連假最後一天都會帶家人來八卦山走走，「不用跑太遠，也不用門票，還能看看彰化平原，這樣就很滿足了。」她還透露，今天遊客雖然多，但人潮分散開來，散步起來比想像中還愜意。

縣府指出，八卦山風景區是彰化最具代表性的旅遊景點之一，無論是愛好自然生態、探索人文歷史，還是尋找親子樂趣的遊客，都能在這裡找到理想的旅遊體驗，歡迎全國遊客親自到此一遊，深入了解八卦山風景區的特色與魅力。

卦山村草地成了民眾搭帳棚陪伴小朋友玩耍的新天地。（記者張聰秋攝）

人潮多，攤販區的生意比平常假日好。（記者張聰秋攝）

今天清明連假最後1天，八卦山大佛風景區停車場爆棚，民眾要排隊等待進場。（記者張聰秋攝）

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