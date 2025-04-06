印度老闆打臉愛莉莎莎稱台灣被誤會是「塔利班」 石明謹批她腦補

網紅愛莉莎莎近日拍影片稱印度餐廳的老闆不知道台灣，以為是「Ta-li-wan」並引發爭議。（本報合成，擷取自@goodalicia/IG）

2025/04/06 14:08

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅鍾明軒日前表示「很多外國人不知道台灣」，引發網路熱議。隨後YouTuber愛莉莎莎也在影片中分享自身經驗，聲稱曾在印度自我介紹來自「Taiwan」時，卻被對方誤聽為「Taliban（塔利班）」。影片發布後，部分網友質疑內容造假，她甚至公布餐廳名稱強調「我向天發誓是真的！」不料有網友實際聯絡餐廳老闆求證，對方卻完全否認有過相關對話。對此，知名球評石明謹列出4個疑點，批評愛莉莎莎自己腦補。

愛莉莎莎4日在社群分享影片，自己曾在印度一間餐廳用餐時，被詢問來自哪裡，當她以英文回答「Taiwan」時，沒想到對方以為她來自恐怖組織Taliwan（Taliban，塔利班）並露出驚恐表情。

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不過，這段描述被不少網友質疑過於誇張。石明謹也在臉書發文指出，「塔利班」並非地名，而是指一個激進伊斯蘭教派，怎麼可能有人誤會成為出身地？更質疑她根本不了解塔利班的意思，可能是自編故事。

愛莉莎莎其後公開印度克拉拉邦一間餐廳的名稱，表示就是在該處發生誤會，並稱2位瑜珈老師也在場聽見。她解釋，在印度、尼泊爾等地區，部分人確實會把「Taliban」發音成「Taliwan」，與Taiwan相近，連Google搜尋「Taliwan」都會出現相關恐怖份子圖片。

然而，有網友主動聯絡該餐廳老闆，對方卻回應稱，自己從未與愛莉莎莎有過類似對話，也強調不可能會把「台灣」誤聽成「塔利班」，認為她的說法「完全虛構並具有誤導性」。老闆也補充，「TALIWAN」是「TALIBAN」這個詞的一種常見誤讀，正確的發音是 TAL-ee-bahn，其中「b」是輕音、不是「w」的發音，部分非英語母語者或對該詞不熟悉的人確實會錯唸成「TALIWAN」，但並不常見，更非正確發音。對此，石明謹則轉發貼文並批評「丟臉丟到印度」。

面對反駁，愛莉莎莎再度透過私訊與老闆聯繫，表示老闆已查明當日櫃檯人員不是他本人，並已與員工確認後相信她的說法。她無奈表示，「要證明自己沒造謠真的很累」，強調這只是單純的語言誤會，現場店員也都相當親切。

對此，石明謹持續質疑並列出4個疑點：「1.是自己講taiwan講到人家聽成taliwan，並不是人家不知道台灣」；「2.人家問是不是taliwan，她說是是是，如果是我一定會說NO NO NO，是TAIWAN」；「3.她自己用英文説對方是strange look，看來是覺得疑惑，可能是沒聽過tailiwan這個地方，但她中文卻說對方很驚恐」；「4.整個過程沒有提到有人把台灣當成塔利班，那是後來自己討論後腦補」。

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