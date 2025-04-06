萬丹新庄仔新興宮清明假期擲出立筊斯 預告站到假期結束

萬丹新庄仔新興宮清明假期擲出立筊。（記者葉永騫攝）

2025/04/06 12:48

〔記者葉永騫／屏東報導〕萬丹鄉新庄仔新興宮主祀玄天上帝，3日清明假期一名住在社皮的民眾到廟裡拜拜請示事業問題，結果擲出「立筊」，廟方立即將筊杯以金紙圈起來供民眾參觀，事後新興宮主委簡士閔請示神明也獲得連續10個聖筊的難得情形，並且預告「立筊」到7日結束，這些神蹟都讓信徒都嘖嘖稱奇。

主委簡士閔表示，3月31日是玄天上帝的生日，在慶祝神明生日後，住在社皮的民眾因為要請示事業問題，4月3日到廟裡拜拜，擲筊請示所抽出的籤是否正確，沒想到竟擲出「立筊」，由於「立筊」的機率很低，相當罕見，廟方立即以金紙圍起來，供民眾參觀，他也向神明請示，竟罕見連續擲出10個聖筊，代表玄天上帝相當的高興。

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廟方事後也透過與神明的溝通，指示擲出社皮的民眾在住家就近的廟宇向玄天上帝請示即可，因為當地的神明就能協助幫忙，而「立筊」也預告清明假期後，明天「立筊」就會結束，也讓信徒嘖嘖稱奇滿心期待預告是否準確。

萬丹新庄仔新興宮擲出立筊，廟方用金紙圍起來供民眾參觀。（記者葉永騫攝）

萬丹新庄仔新興宮擲出罕見立筊。（記者葉永騫攝）

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