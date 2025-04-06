為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    萬丹新庄仔新興宮清明假期擲出立筊斯 預告站到假期結束

    萬丹新庄仔新興宮清明假期擲出立筊。（記者葉永騫攝）

    萬丹新庄仔新興宮清明假期擲出立筊。（記者葉永騫攝）

    2025/04/06 12:48

    〔記者葉永騫／屏東報導〕萬丹鄉新庄仔新興宮主祀玄天上帝，3日清明假期一名住在社皮的民眾到廟裡拜拜請示事業問題，結果擲出「立筊」，廟方立即將筊杯以金紙圈起來供民眾參觀，事後新興宮主委簡士閔請示神明也獲得連續10個聖筊的難得情形，並且預告「立筊」到7日結束，這些神蹟都讓信徒都嘖嘖稱奇。

    主委簡士閔表示，3月31日是玄天上帝的生日，在慶祝神明生日後，住在社皮的民眾因為要請示事業問題，4月3日到廟裡拜拜，擲筊請示所抽出的籤是否正確，沒想到竟擲出「立筊」，由於「立筊」的機率很低，相當罕見，廟方立即以金紙圍起來，供民眾參觀，他也向神明請示，竟罕見連續擲出10個聖筊，代表玄天上帝相當的高興。

    廟方事後也透過與神明的溝通，指示擲出社皮的民眾在住家就近的廟宇向玄天上帝請示即可，因為當地的神明就能協助幫忙，而「立筊」也預告清明假期後，明天「立筊」就會結束，也讓信徒嘖嘖稱奇滿心期待預告是否準確。

    萬丹新庄仔新興宮擲出立筊，廟方用金紙圍起來供民眾參觀。（記者葉永騫攝）

    萬丹新庄仔新興宮擲出立筊，廟方用金紙圍起來供民眾參觀。（記者葉永騫攝）

    萬丹新庄仔新興宮擲出罕見立筊。（記者葉永騫攝）

    萬丹新庄仔新興宮擲出罕見立筊。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播