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    搭配周邊道路 新社國小通學步道改善完工

    現在如何讓學生安全通學上下課是王道，新竹縣新社國小的改善工程剛完工，小朋友們上下學時奔跑、蹦跳都不再讓人擔憂皺眉。（圖擷取自竹縣府官網）

    現在如何讓學生安全通學上下課是王道，新竹縣新社國小的改善工程剛完工，小朋友們上下學時奔跑、蹦跳都不再讓人擔憂皺眉。（圖擷取自竹縣府官網）

    2025/04/06 13:09

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新社國小510公尺長的通學步道，搭配周邊的道路，斥資2100多萬元完成了改善。不僅重新建置穿透式的圍籬與植栽、重鋪過人行道，也新規劃家長接送區與無障礙動線，並移除路側障礙物改做避車彎，供接送學童的車輛臨停，使學生們上學更安全，就連周邊社區居民也受惠。

    縣長楊文科說，縣府工務處2023~2024年度，藉由校園周邊暨行車安全改善計畫，陸續優化的道路路面已有8.23公里。除了前述新社國小的工程，竹北國中、竹北國小、中山國小也都已經完工啟用，目前十興、豐田2所國小還在施工，另有新豐國中、華山國中以及安興國小加入爭取改善，縣府正為3校爭取中央補助當中。

    縣府工務處、教育局將持續一起盤點縣內各校的需求，繼續優化通學環境，落實以人文本的友善步道，讓學子和附近社區的居民們都能共享。

    新竹縣竹北市新社國小的通學步道完工後，看起來寬敞、平整，確實讓人更放心學童走路上學。（圖擷取自竹縣府官網）

    新竹縣竹北市新社國小的通學步道完工後，看起來寬敞、平整，確實讓人更放心學童走路上學。（圖擷取自竹縣府官網）

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