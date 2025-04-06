迎接兒童月 基隆教保資源中心推親子同樂活動

迎接4月兒童月，基隆市社區教保資源中心及學前特教諮詢服務據點推出學齡前兒童的歡樂學習活動，從4月12日至4月26日，共計有12場次的活動360個名額。（基隆市政府教育處提供）

2025/04/06 12:17

〔記者俞肇福／基隆報導〕迎接4月兒童月，基隆市社區教保資源中心及學前特教諮詢服務據點推出學齡前兒童的歡樂學習活動，從4月12日至4月26日，共計有12場次的活動360個名額，活動內容多元，幫助孩子們在遊戲中學習，促進身心健康發展，活動免費報名請早。教育處表示，每週六日的活動，活動當週週一中午12時開放報名。

基隆市長謝國樑表示，社區教保資源中心4月份共有11場活動，內容包含「親子積木」、「親子花藝」、「親子戲劇工作坊」和「樂樂棒球」等場次，讓親子都能盡情伸展肢體，體驗創意與歡樂的完美結合。

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此外，學前特教諮詢服務據點也有1場次的「寶貝上學趣」，開放10組親子報名，現場除了提供幼兒園就學與特教資源服務諮詢服務，小朋友玩循環體能關卡，寓教於樂。欲了解更多活動詳情，請洽基隆西定親子館（02）2421-3313。

教育處提及，本次兒童月希望為孩子打造一個學習與玩樂共創的平台，讓每一位學齡前幼兒都能探索不同的領域，並與家人共度難忘的時光。活動採活動當週中午12點線上報名，報名網址為（https://reurl.cc/vvo0Ka），名額有限，民眾可以透過FB 「基隆市社區教保資源中心」關注相關資訊。

基隆市政府教育處學前特教諮詢服務據點也有1場次的「寶貝上學趣」，開放10組親子報名，現場提供幼兒園就學與特教資源服務諮詢服務。（圖為基隆市政府提供）

迎接4月兒童月，基隆市社區教保資源中心及學前特教諮詢服務據點推出學齡前兒童的歡樂學習活動，從4月12日至4月26日。（基隆市政府教育處提供）

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