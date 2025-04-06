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    竹縣總圖委外經營空間 週三（9日）招商說明會

    還施工中的新竹縣立總圖書館明年將開放，文化局週三將在其工務所2樓舉辦空間委外經營的招商說明會。（記者黃美珠攝）

    還施工中的新竹縣立總圖書館明年將開放，文化局週三將在其工務所2樓舉辦空間委外經營的招商說明會。（記者黃美珠攝）

    2025/04/06 12:13

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣立總圖書館計畫將在明年上半年開放，並將導入民間企業入內經營整體空間，提供讀者及周邊民眾優質的餐飲、休憩以及藝文服務，為此，週三（9日）下午2點將舉辦委外空間的招商說明會，讓大家搶先了解未來縣級總圖書館全新的硬體之外，還將有哪些軟體上服務質的改變。

    縣長楊文科說，全新的縣立總圖書館緊臨自強3路、東興圳親水綠廊，未來將有很好的戶外親子遊憩共融空間，所以縣府希望有多元複合式的服務，融入常民的書香生活中，讓總圖成為新竹縣的文化核心場域。

    縣府文化局長朱淑敏說，明年上半年要開放的縣立總圖是全新型態的智慧型圖書館，館內空間規劃有：資訊共享區、樂齡閱讀區、兒童閱覽區、兒童小劇場、多媒體視聽區、青少年閱覽區、多功能討論區、多功能展演廳、特展空間、科技體驗區、公共服務空間、地下停車空間以及戶外開放空間。

    館前圓弧形建築的地上2層樓場域佔地約90坪，可用的樓地板面積約180坪，將以5年為期委外經營，以提升公共建設的服務品質。

    為了讓各界充分了解招商條件跟內容，他們將在週三下午在縣立總圖工務所2樓會議室舉辦招商說明會，將詳盡介紹委外經營的範圍、條件以及需求等，並將在說明會後辦理公開閱覽和招標作業，歡迎有興趣的廠商踴躍出席並參與投標。

    新竹縣府文化局圖書館目前位於文化局旁，配合明年總圖完工開放後，將轉型為兒童及青少年主題圖書館。（記者黃美珠攝）

    新竹縣府文化局圖書館目前位於文化局旁，配合明年總圖完工開放後，將轉型為兒童及青少年主題圖書館。（記者黃美珠攝）

    新竹縣府文化局圖書館目前位於文化局旁，配合明年總圖完工開放後，將轉型為兒童及青少年主題圖書館。（記者黃美珠攝）

    新竹縣府文化局圖書館目前位於文化局旁，配合明年總圖完工開放後，將轉型為兒童及青少年主題圖書館。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府文化局圖書館配合總圖的興建腳步，已經逐漸朝兒童及青少年主題圖書館的方向轉型。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府文化局圖書館配合總圖的興建腳步，已經逐漸朝兒童及青少年主題圖書館的方向轉型。（記者黃美珠攝）

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