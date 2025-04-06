靜悄悄！大甲媽遶彰化不見放煙火 僅開12勸導單

大甲媽昨天到今天凌晨遶境彰化市區時，全程鮮少看到鞭炮、煙火施放。（圖由民眾提供）

2025/04/06 12:30

〔記者湯世名／彰化報導〕靜悄悄！昨天大甲媽抵達彰化縣境，在彰化市區遶境到今天（6日）清晨時鮮少看到鞭炮、煙火施放，消防局會同警方加強稽查，僅開出12張勸導單，連維安的員警與參與遶境的信眾都大讚「空氣很清新」。消防局強調，大甲媽回鑾時仍將派員全程緊盯，有違法施放爆竹煙火就取締。

大甲媽從昨天抵達彰化市區，到今天中午行經南彰化，消防局共接獲檢舉案件3件，均未查獲違法情事，並開立12張勸導單予以勸導；另救護案件則有5件，共有6名傷者，都是大甲媽遶境時發生的擦撞、碰撞事件，所幸都是輕傷，均立即送醫治療。

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消防局指出，2023年大甲媽遶境彰化縣，爆竹煙火滿天飛，消防局取締16件，重罰156萬元，2024年大甲媽南下遶境彰化縣，全程幾乎靜悄悄，僅有4件檢舉案，宮廟人員經消防人員勸導後將煙火爆竹撤除，僅開出2張勸導單，顯示重罰奏效；今年在消防局與縣警局配合稽查之下，大甲媽在彰化市區遶境時，全程幾乎靜悄悄，鮮少聽到爆竹、煙火施放。

彰化警方則表示，大甲媽昨天在彰化市區遶境時，有施放爆竹、煙火的地區位於自強路、茄苳路等路段，施放數量相當少，「比去年還要更好」，感覺市區空氣都變得清新不少。

消防局指出，依「彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例」規定，每天晚間10點至隔天清晨6點，不得施放會產生笛音或爆炸音的爆竹煙火或特殊煙火，違者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。呼籲各宮廟以鼓掌、紙炮、電子音效，或舉辦藝文活動取代燃放鞭炮，民眾心誠參與活動隨香祈福，避免燃放爆竹煙火。

昨天大甲媽在彰化市區遶境，消防人員全程緊盯加強稽查，煙火爆竹施放相當零星。（圖由消防局提供）

昨天大甲媽在彰化市區遶境，消防人員對信眾宣導勿施放煙火爆竹，成效良好。（圖由消防局提供）

大甲媽昨天到今天凌晨遶境彰化市區，彰化縣消防局派員全程緊盯爆竹煙火施放狀況。（圖由消防局提供）

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