為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    連假不停歇 台南做工行善團完成第287戶弱勢屋

    連假不停歇，台南做工行善團志工持續修繕弱勢屋，中風的64歲連姓個案住處整修完工，為行善團完成的第287戶弱勢屋。（記者王涵平攝）

    連假不停歇，台南做工行善團志工持續修繕弱勢屋，中風的64歲連姓個案住處整修完工，為行善團完成的第287戶弱勢屋。（記者王涵平攝）

    2025/04/06 12:09

    〔記者王涵平／台南報導〕連假不停歇，台南做工行善團志工持續修繕弱勢屋，中風的64歲連姓個案住處整修完工，為行善團完成的第287戶弱勢屋。

    柳營區64歲連姓案主領有身心障礙證明，因中風無法繼續從事原本的冷氣安裝工作，經濟困窘，無力負擔整修房屋費用。南市勞工局做工行善團各個工會從1月底接力施工，今日進行最後油漆粉刷美化施工，完成做工行善團第287戶「有情有疼心ㄟ厝」，也是黃偉哲市長任內完成的第206戶。

    木工工會志工ㄧ早也從隆田陸橋下二手家具倉庫搬運家具至案家，大台南總工會也贈送晴天坊手繡涼被，副理事長陳美靜則贈送雙人床包組給案家作為入厝禮，區長顏文穗、里長陳獻堂也帶飲品慰勞志工。

    另，54年次樓姓案主因採收水果時不慎被砸傷，頸椎斷裂無法工作，欲搬回年久失修柳營區老家，行善團也展開修繕。

    勞工局長王鑫基表示，今日參與服務的家庭志工有油漆工會薛志強、李美瑩夫妻檔；黃俊仁、黃溱蕙父女檔；李美芬、李美瑩、李建達姊弟檔，志願服務協會的李俊平、陳美華夫妻檔。常務理事李俊平也帶來冰沙飲品慰勞志工。

    連假不停歇，台南做工行善團志工持續修繕弱勢屋，中風的64歲連姓個案住處整修完工，為行善團完成的第287戶弱勢屋。（記者王涵平攝）

    連假不停歇，台南做工行善團志工持續修繕弱勢屋，中風的64歲連姓個案住處整修完工，為行善團完成的第287戶弱勢屋。（記者王涵平攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播