連假不停歇 台南做工行善團完成第287戶弱勢屋

連假不停歇，台南做工行善團志工持續修繕弱勢屋，中風的64歲連姓個案住處整修完工，為行善團完成的第287戶弱勢屋。（記者王涵平攝）

2025/04/06 12:09

〔記者王涵平／台南報導〕連假不停歇，台南做工行善團志工持續修繕弱勢屋，中風的64歲連姓個案住處整修完工，為行善團完成的第287戶弱勢屋。

柳營區64歲連姓案主領有身心障礙證明，因中風無法繼續從事原本的冷氣安裝工作，經濟困窘，無力負擔整修房屋費用。南市勞工局做工行善團各個工會從1月底接力施工，今日進行最後油漆粉刷美化施工，完成做工行善團第287戶「有情有疼心ㄟ厝」，也是黃偉哲市長任內完成的第206戶。

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木工工會志工ㄧ早也從隆田陸橋下二手家具倉庫搬運家具至案家，大台南總工會也贈送晴天坊手繡涼被，副理事長陳美靜則贈送雙人床包組給案家作為入厝禮，區長顏文穗、里長陳獻堂也帶飲品慰勞志工。

另，54年次樓姓案主因採收水果時不慎被砸傷，頸椎斷裂無法工作，欲搬回年久失修柳營區老家，行善團也展開修繕。

勞工局長王鑫基表示，今日參與服務的家庭志工有油漆工會薛志強、李美瑩夫妻檔；黃俊仁、黃溱蕙父女檔；李美芬、李美瑩、李建達姊弟檔，志願服務協會的李俊平、陳美華夫妻檔。常務理事李俊平也帶來冰沙飲品慰勞志工。

連假不停歇，台南做工行善團志工持續修繕弱勢屋，中風的64歲連姓個案住處整修完工，為行善團完成的第287戶弱勢屋。（記者王涵平攝）

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