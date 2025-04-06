高鐵延伸宜蘭案緊鑼密鼓，頭城及礁溪盼加開2階環評公聽會，圖為高鐵畫面。（資料照）

2025/04/06 12:00

〔記者江志雄／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭第2階段環境影響評估，3月5日在宜蘭大學辦過首場公聽會，頭城及礁溪12個機關團體認為，多項議題未充分說明，最近連署陳情建議交通部在宜縣加開公聽會。縣府交通處今天（6日）回應，居民若有意見可向交通部反應。

高鐵延伸宜蘭2階環評公聽會，3月5日、6日分別在宜大、台北市南港民眾活動中心、新北市汐止區公所召開。不過，礁溪鄉民代表會等12國機關團體認為，宜大場次的公聽會，沒有詳述路廊通過詳細區位，且多項議題未作充分說明，盼加開公聽會加強溝通。

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陳情書指出，高鐵延伸宜蘭穿越雪山山脈進入宜蘭縣境後，經過頭城、礁溪、壯圍、宜蘭市等4個鄉鎮市，但宜縣公聽會僅在宜大辦1場，影響甚鉅的頭城、礁溪地區，距離活動會場遙遠，加上開會通知匆促，當地很多鄉親未能出席陳述意見。

頭城、礁溪農民擔心蓋高鐵後，農地被徵收切割造成零碎化及灌溉排水路中斷，影響農業耕作，也有人關心高鐵路廊其二旁土地禁建與限建情形、列車產生的震動噪音對環境衝擊，盼透過公聽會釋疑。

縣府交通處表示，有關高鐵延伸宜蘭2階環評公聽會，交通部鐵道局已在路線經過的宜蘭、台北、新北各辦一場公聽會，頭城及礁溪居民若有其他意見，可向交通部反應，縣府尊重地方的訴求。

高鐵延伸宜蘭案，從台北南港站到宜蘭縣政中心以南350公尺處的宜蘭高鐵站，全長約60.6公里，環境影響評估報告打算在8月送至環評大會審查，核定後1年到1年半即可動工，經費1880億元，預計2036年完工通車。

交通部鐵道局3月5日曾在宜大召開2階環評說明會。（資料照，記者王峻祺攝）（記者江志雄攝）

高鐵延伸宜蘭路線圖。（圖由交通部鐵道局提供）

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