屏東「第一鮪」報喜！壽星船長捕獲 「生日禮物」全速返港中

東港籍茂豐祥號。（東港區漁會提供）

2025/04/06 11:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年屏東「第一鮪」捕撈期4月1日起展開，萬眾期盼的「第一鮪」在清明連假就傳出好消息，東港籍漁船「茂豐祥號」今天（6日）凌晨0時19分通報東港漁業電台，指在台灣東南海域捕獲1尾黑鮪魚，令人嘖嘖稱奇的是，陳睿豪4月5日才在船上渡過32歲生日，而當天黑鮪就已起鉤確認是活魚，現正快馬加鞕趕回東港，東港區漁會也安排「驗魚」驗明正身。

東港漁業電台今天凌晨0時19分接獲東港籍漁船「茂豐祥號」漁船通報，「茂」船表示已捕獲今年屏東第一尾黑鮪，現正火速返港，可望在明天中午前抵達東港，東港區漁會則排訂同天下午3點「驗明正身」，確認是否為今年屏東黑鮪魚季的「第一鮪」。

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「茂豐祥號」漁船的船主陳保勝於今天4月6日凌晨0點19分通報東港漁業電台，指其子陳睿豪在4月5日深夜11時許，於北緯20度50分，東經122度48分的台灣東南方海域，捕獲1尾公黑鮪，目視約210公斤，將於明天中午前返抵東港。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，今年屏東第一鮪報到時間和預估的魚汛周期和洄游路線都差不多，亦即約在農曆3月滿月（月光暝）前後，且從歷年屏東第一鮪統計來看，均是在台灣東方或南方海域捕獲，就是太平洋黑鮪的洄游路線。

巧合的是，陳睿豪的生日正好是4月5日，在他滿32歲生日當天，他才在船上渡過生日，就在深夜捕獲可望成為「第一鮪」的黑鮪魚，討海約7年的陳睿豪，升職船長繼承父業還是不到2年前的事，如今已獨當一面且出海第5天就幸運捕到屏東第一鮪，這也是這討海生涯首度捕獲，家人是直呼「最好的生日禮物」。

黑鮪魚吊卸歷史照片。（東港區漁會提供）

茂豐祥號捕獲位置。（東港區漁會提供）

爭睹第一鮪的人山人海。（東港區漁會提供）

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