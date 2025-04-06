艸食祭4/19、20嘉義公園登場 130多家蔬食餐飲參與

130多家蔬食、餐飲品牌參與艸食祭。（嘉義市政府提供）

2025/04/06 11:34

〔記者林宜樟／嘉義報導〕 嘉義市政府所辦理的青創市集品牌「開嘉Open Possible Market！」，4月19、20日將於嘉義公園登場，與「艸食祭」聯名為市集主題，呼應4月22日世界地球日，邀請全台超過130家知名蔬食及餐飲品牌參與，激盪出創意無肉料理，從早午餐、甜點、飲品到晚餐，橫跨各式異國料理與期間限定料理，探索蔬食的無限可能。

嘉義市長黃敏惠表示，「開嘉Open Possible Market！」是嘉義市提供青年創業夥伴實戰練兵的平台，讓青年創業者與消費者面對面交流，測試產品與服務，從青年創業的角度出發，創造實戰型試煉場域，除辦理青創團隊輔導，市集同時邀請全國知名品牌與新創品牌共同參與，形成共創共好的學習成長環境。

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黃敏惠說，創業者能夠透過實際的市集經驗學習，提升競爭力與品牌力，透過提升生活質感與文化內涵的方式，讓在地資產、人才和觀光產業同步壯大，增加能見度，用全新的品牌與活動市集的手段，解決青年創業、場域活化、觀光體驗等城市治理問題。

市府建設處長田長沛表示，4月19、20日開嘉市集第一次移師嘉義公園，周邊有充足的停車空間，外縣市民眾可以在高鐵或者火車站搭乘免費接駁車至嘉義公園，交通方便。

創意蔬食料理。（嘉義市政府提供）

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