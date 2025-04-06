高市首座環校通學步道 文山國小打造

高市鳳山區文山國小新建通學步道啟用，學校結合社區生活圈，成為高雄第一所環校通學步道。（圖由文山國小提供）

2025/04/06 13:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市鳳山區文山國小新建通學步道啟用，成為高雄第一所環校通學步道，總長559公尺，以打造與社區「以人為本」的友善徒步空間為設計目標，銜接了鳳山綠色廊道生活圈，活化社區生活品質，提升文山國小學子通行安全，學校舉辦「童行有愛，永續未來」宣示活動，透過學童宣示與環校遊行方式，展現小公民路權的正義實踐。

文山國小是由4條新建步道串連成環校通學步道，因在舊式社區內且步道狹小，四周轉角街廓能見度相當低，對學生上下學帶來安全上的隱憂，學校與地方積極爭取改善。

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新通學步道採取退縮學校用地，促成通學步道的施工完成，由4條新建步道串聯環校通學步道，施工期約半年，完工後的通學步道變得相當寬敞，結合學校與社區生活圈，最近完工啟用，師生與家長們都道變得平坦與安全，也讓四周轉角街廓視野相當清楚，沒有視野上的死角，成為學校與社區共享道路。

校長陳美蓉表示，新建的通學步道不僅提升學生安全，更形塑學校周邊道路的美觀，提升都市空間的使用效率，成為社區一大亮點，透過環境美化與步道完善設計，營造更友善的行人空間，強化社區與學校的互動，共創和諧宜居的生活環境，落實生態、生活、生命「三生有幸」幸福連結。

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