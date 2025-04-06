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    帶閱讀風氣入偏鄉離島 教育部補助逾千萬推多元活動

    教育部補助地方舉辦多元閱讀活動，推廣學校閱讀風氣。（圖由教育部提供）

    教育部補助地方舉辦多元閱讀活動，推廣學校閱讀風氣。（圖由教育部提供）

    2025/04/06 12:03

    〔記者楊綿傑／台北報導〕閱讀是促進學習重要方式之一，教育部國教署為讓中小學生對閱讀有興趣，推廣多元閱讀活動，去年共補助22縣市751所學校，總經費挹注達1400萬餘元，偏鄉離島如澎湖、金門、連江等更舉辦以桌遊學習描述事物、以傳統美食結合在地文史資料等創意活動，營造校園閱讀風氣。

    國教署表示，為推展閱讀教育，強化弱勢地區閱讀資源，弭平城鄉差距，落實教育資源均等，盼透過資源投入，舉辦多元的閱讀活動，營造校園閱讀風氣，培養學生閱讀習慣及興趣，深化閱讀素養量能，提升終身學習能力。

    國教署說明，各縣市政府辦理多元形式的閱讀活動，旨在讓閱讀成為學生生活中的一部分及提升學生閱讀興趣。例如新竹縣政府以「書海探險隊－古老精靈的召喚」為主題，讓國中小學生跟著閱讀遊新竹，以在地文藝作品呈現鄉鎮的文化特色。

    而將多元閱讀活動推廣到離島偏鄉學校部分，如金門縣卓環國小辦理「閱讀寫作營」，透過桌遊「說書人」引導學生對事物有更多元的描述，提升學生「說」的能力；澎湖縣七美國中辦理「走讀人特色閱讀講座」，搬演「巧新婦」一劇，以做伙來讀台灣台語劇本，提供學生有趣的閱讀課程，發展創造思考性閱讀。

    另連江縣仁愛國小辦理「馬祖好多餅」，以傳統美食體驗為主題，進行多文本閱讀教學，設定在地特色傳統飲食為指定主題，引導學生探討生活必需，並透過資料蒐集與實地踏查，增加同儕之間的交流，提升理解與表達的能力。

    國教署強調，閱讀的方式可以是創意多元形式，例如文本閱讀、走讀文化、戲劇表演、生活探索等，運用不同元素，讓學生沉浸探索閱讀的奧妙，增進閱讀活動的深度，豐富學生視野，增進想像力與創造力。未來也將持續協助學校發展多元樣貌的閱讀活動，將閱讀深植於學習過程，亦強化學生思考理解的基礎能力。

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