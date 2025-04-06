北市攜手24企業徵才上千人 昇恆昌「這職業」薪水上看51K

機場免稅店昇恆昌釋出銷售顧問、餐飲服務員、環保員、精品理貨員、餐廳廚師等工作機會。圖僅示意畫面。（資料照）

2025/04/06 11:18

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市勞動局再釋出1307份工作機會，自4月7日至4月10日共邀集24家企業，包括旅宿餐飲、批發零售、視聽娛樂、公共自行車租賃、保全、貨運運輸、照顧服務舉辦現場徵才活動；最高薪從添好運釋出店主廚53K起跳，機場免稅店昇恆昌更開出51k顧客服務員一職，歡迎具親和力、主動積極、責任感高的民眾前來遞件面試。

此次徵才活動地點7日於景美就服站舉辦，8日在西門、北投就服站舉辦，9日在內湖、西門、景美就服站舉辦，10日在艋舺、信義、南港東明就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時。為使求職者了解職務工作內容，勞動局此次徵才廠商「CDS美商德盟」將安排專人解說工作內容並提供職場體驗。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，機場免稅店昇恆昌並釋出包括銷售顧問、餐飲服務員、環保員、精品理貨員、餐廳廚師及廚助等工作機會，其中顧客服務員高薪更可達51K，歡迎活潑大方、具親和力、主動積極、責任感高的求職民眾前來遞件面試。

旅宿餐飲業寒舍餐飲，開出餐飲主任40K起薪；領班六角國際釋出儲備幹部、店長45K起薪、副店長42K起薪、組長38K起薪；添好運釋出店主廚53K起薪、店經理51K起薪、店副理及儲備店經理43K起薪。那波麗士（がってん寿司）釋出內外場正職38.5K起薪，除了主管及儲備幹部職外，並有內外場正（兼）職服務人員、房務員、麵包師傅、救生員、健身指導員、工程部技術員和修繕及洗盤員。

至於三商家購美廉社、全家與萊爾富釋出儲備幹部、營運專員、支援大夜人員與門市兼職計時人員等職缺，門市據點眾多，民眾可就近上班，家庭、學業、工作三全兼顧。照顧人力需求部分，就服處邀來鴻源、旭曜、安德利、千意、愛關懷等5家長照機構，釋出照顧服員與個案管理師職缺，歡迎持有證照者一同加入工作行列。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法