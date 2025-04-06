高中綠色化學創意競賽揭曉 高雄女中、高雄高工奪金

今年「高級中等學校綠色化學創意競賽」高中組金牌由高雄女中團隊以「添加炭化可可果莢有效去除水中殘留四環黴素」拿下。（教育部提供）

2025/04/06 11:33

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部與環境部舉辦「高級中等學校綠色化學創意競賽」，今年高中組及高職組分別由高雄女中團隊以「添加炭化可可果莢有效去除水中殘留四環黴素」及高雄高工的「一炭就淨」主題拿下金牌，預定5月頒獎。

「高級中等學校綠色化學創意競賽」已是第六屆，今年共有133隊325人次報名，最後選出高中組金牌1隊、銀牌2隊、銅牌3隊與佳作2隊，高職組金牌1隊、銀牌2隊、銅牌3隊與佳作4隊。今年另新增創意獎及人氣獎2項特殊獎勵，創意獎由評選委員遴選出5隊，人氣獎則由複賽選手相互投票選出6隊。

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高中組金牌為「添加炭化可可果莢有效去除水中殘留四環黴素」，由高雄女中教師呂雲瑞指導學生羅子茞、何采宣及王宜臻，研究主題以可可殼製成生物炭，活化過硫酸鹽降解四環黴素，整體實驗設計完整，包含機制探討，動物實驗等，分析儀器齊全，適用於分析生物炭特性，測試生物毒性評估等，材料選擇亦具創意性及環保性，獲得青睞。

高職組部分，由高雄高工教師陳俞伶及林倩宇指導學生蔡學宏、謝宗錄及蔡長祐的作品「一炭就淨」，利用木麻黃果實生物炭吸附水中重金屬，同時於改質實驗過程中避免使用複雜難以處理之化學原料，降低製作過程中的污染，並以物理或化學程序將銅離子回收，研究成果完整，實驗數據可證實其可行性，創意極優，在主題研究的變因探討亦相當多元而獲獎。

另北一女中學生陳禹攸、黃郁琁及蔡承芯的作品「自製螢光光譜儀及螢光劑於化學反應之應用」，以及台南女中學生沈筱喬及蔡芯宜的作品「法拉第波合成奈米鎳並應用於染劑超快速脫色」，獲得高中組銀牌。

高雄高工學生王婕、王妤安及曾筠婷的作品「樂（酪）享回收，吸金術（金屬）」，以及花蓮高工學生邱宇任、李秉榕及張彧喆的作品「“茶”到好理“油”---以無毒溶劑替代的萃取實驗」，則獲得高職組銀牌。

今年「高級中等學校綠色化學創意競賽」高職組金牌由高雄高工團隊以「一炭就淨」主題拿下。（教育部提供）

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