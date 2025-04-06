大甲媽遶境遇變裝皇后！「啥咪攏毋驚」打破偏見 民瘋搶做

彰化縣衛生局在大甲媽遶境彰化縣時，推出「大甲媽祖『愛』遶境」健康宣導，透過趣味活動和創意表演，打破民眾對愛滋病的偏見。（圖由縣府提供）

2025/04/06 11:36

〔記者張聰秋／彰化報導〕人潮在哪裡，宣傳就到哪裡！一年一度的大甲媽祖遶境活動，昨天（5日）傍晚起到今天（6日）白天都在彰化縣境內，今年又剛好碰上清明4天連假，人潮比往年更多、更熱鬧。彰化縣政府也搭上這股熱潮，環保局推出「回收換好康」活動，衛生局更帶來一場精彩又有意義的「大甲媽祖『愛』遶境」健康宣導，透過趣味活動和創意表演，打破民眾對愛滋病的偏見。

這場活動由彰化縣衛生局與衛福部疾管署、員林基督教醫院以及台灣基地協會共同舉辦，昨天下午特別在彰化市區登場，已經邁入第5屆，今年主題定為「U=U，啥咪攏毋驚」，告訴大家經過穩定服藥，當病毒量測不到時，愛滋病其實就沒有傳染力，傳達健康平權的重要醫學觀念，也就是「測不到＝不具傳染力（Undetectable = Untransmittable）」

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特別吸睛的是，活動還請來人氣超旺的變裝皇后Rico和知名KOL「女神下午茶」現場表演助陣，兩人的精彩演出，讓現場氣氛嗨到最高點，吸引大批年輕人聚集觀看、合照打卡，也主動參加衛教互動。

主辦單位精心設計多項有趣活動，包括鼓勵民眾匿名接受HIV篩檢，並準備了好吃的霜淇淋，只要完成社群任務就能免費兌換。此外，互動遊戲「U=U 啥咪攏毋驚」也大受歡迎，遊戲內容簡單又好玩，更重要的是能讓大家輕鬆學到「定期篩檢」、「全程戴套」以及使用PrEP（暴露前預防性投藥）」等重要的健康知識。

彰化縣衛生局表示，透過年輕人喜歡的表演形式和遊戲化宣導，讓醫學觀念更容易被民眾接受，進而消除社會對愛滋病的誤解與歧視，建立一個更友善、更健康的環境。未來也將繼續用創新、多元的方式推動健康宣導，鼓勵大家主動關心健康，共同創造一個包容、尊重的社會。

活動請來變裝皇后Rico與KOL「女神下午茶」現場表演，炒熱氣氛，吸引不少年輕人圍觀、打卡並參與互動。（圖由縣府提供）

彰化縣衛生局利用大甲媽遶境活動，人潮聚集，透過趣味活動和創意表演推動「大甲媽祖『愛』遶境」衛教宣導，傳達「測不到＝不具傳染力（U=U）」的正確認知，打破對愛滋的偏見。（圖由縣府提供）

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