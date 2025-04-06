清明收假轉晴！白天氣溫可達28度 週三晚起鋒面通過變天

未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2025/04/06 11:09

〔記者林志怡／台北報導〕清明連假進入最後1天，中央氣象署指出，今日水氣減少，各地多雲到晴，但北部地區仍可能有降雨發生，民眾外出仍要記得攜帶雨具，週三前各地都有機會見到陽光，且白天氣溫可達28至30度，但週三晚間至週四受鋒面通過影響，各地有局部陣雨或雷雨，且可能有較大雨勢。

中央氣象署預報員張竣堯說明，今日水氣仍然偏多，清晨雨勢較明顯，台東以北都有零星雨出現，且北部地區今日可能持續有雨，民眾外出務必記得攜帶雨具，其他地區則是多雲到晴的好天氣。

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明後2天因乾空氣接近台灣，水氣逐漸減少，各地都有機會看見陽光，但不排除有中高層水氣通過，山區、東半部地區有雨，北部地區偏東側區域也有機會出現零星雨，其他地區則有陽光露臉。

張竣堯說，本週較大的天氣轉變落在週三，白天鋒面逐漸接近，並預估在中午過後、近傍晚時逐漸通過，北部地區轉為局部短暫陣雨的天氣，同日晚間至週四各地都有局部陣雨或雷雨，且不排除較大雨勢發生機率。

不過，週五、週六後，各地水氣再度減少，北部、東半部地區及山區仍有短暫陣雨發生，但其餘各地天氣逐漸轉恢復至多雲到晴的天氣。

氣溫方面，張竣堯指出，接下來整週夜晚、清晨氣溫約18至20度，感受上有涼意，而週三前陽光露臉、環境轉為南風的情況下，各地白天氣溫可達28至30度左右，日夜溫差相當大，週四至週六則因為容易下雨，稍微下滑至24至28度。

此外，張竣堯提醒，今日的北部地區、今起至週五的馬祖、週二晚起的金門容易有局部霧或低雲影響能見度，民眾往返離島地區時，務必注意航班資訊。

一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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