大甲媽壓轎金來了！彰縣明下午開搶2萬份 地點一次看

大甲媽的壓轎金是遶境中最受歡迎的信物，彰化縣政府提供2萬份明天下午1點開放索取。（圖由縣府提供）

2025/04/06 10:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕大甲鎮瀾宮為期9天8夜的遶境活動今（6日）白天行經南彰化，預計傍晚將跨越濁水溪進入雲林。昨（5日）傍晚鑾轎通過大肚溪抵達彰化市時，彰化縣長王惠美於大度橋南岸迎轎，縣府也設香案接駕，並以紅布覆蓋「壽金」長板凳，讓媽祖鑾轎短暫停駕。這些經鑾轎壓過的2萬份「壽金」，依民間習俗，成為具有保平安、避邪意涵的「壓轎金」。

縣府表示，這2萬份壓轎金將於明（7日）下午1點起開放領取，民眾可至縣內各戶政事務所及縣府服務台索取，送完為止。

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傳統上，大甲媽的壓轎金是遶境中最受歡迎的信物，不只長輩喜愛，年輕人也感到好奇、踴躍索取。根據習俗，壓轎金是在媽祖遶境駐駕時產生，信眾會擺上兩張綁有壽金並蓋上紅布的長板凳，讓鑾轎停放其上，不僅象徵對媽祖的敬意，也避免直接接觸板凳上的灰塵雜物。當鑾轎啟程後，壽金就成為被視為具有庇佑力的壓轎金。

縣府表示，這次特別準備壓轎金，是為了祈求媽祖保佑全縣鄉親平安順利，讓有需要的民眾都能獲得祝福。縣府也祝福今年大甲媽祖遶境活動圓滿，並期盼在媽祖庇佑下，大家都能健康平安、事事順利，百工百業蓬勃發展。

昨天傍晚媽祖鑾轎抵達彰化市，縣長王惠美於大度橋南岸迎轎，縣府設香案接駕，並鋪設覆蓋紅布的壽金長板凳供停駕，經鑾轎壓過的2萬份壽金，依習俗成為具保平安、避邪意涵的壓轎金。（圖由縣府提供）

彰化縣政府準備了2萬份大甲媽壓轎金將於明天下午1點起開放領取，民眾可至縣內各戶政事務所及縣府服務台索取，送完為止。（圖由縣府提供）

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