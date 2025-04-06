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    中橫便道修又坍！ 865公車今起改走合歡山上梨山

    中橫便道9.2k處上邊坡，本月3日因雨坍方落石不斷，今至今未能恢復通行。（谷關工務段提供）

    中橫便道9.2k處上邊坡，本月3日因雨坍方落石不斷，今至今未能恢復通行。（谷關工務段提供）

    2025/04/06 09:59

    〔記者歐素美／台中報導〕中橫便道（台8臨37線）本月3日中午因受連日豪雨鋒面加上嘉南地震影響，9.2k處上邊坡坍方落石，致交通中斷，雖經公路局谷關工務段多次搶修，但降雨又導致新的坍方，致目前還在搶通中，谷關工務段表示，希望邊坡穩定，今天即可以放車，受中橫便道交通中斷影響，豐原主梨山的865線公車停駛，今起改走865臨路線走合歡山上梨山。

    本月3日，中橫便道因連日豪雨鋒面加上嘉南地震影響，9.2k處上邊坡坍方落石，谷關工務段雖當晚7時搶通單線，但4日清晨又發生多次間歇性落石，落石源高達300公尺，為降低落石風險暴露，確保行車安全，谷關工務段取消清明連假期間至7日增開10時及14時班次，恢復原有常態三班通行並視邊坡狀況調整。

    結果，經不斷搶修，昨天完成搶修後，半夜降雨又導致新的坍方，目前還在搶通中。谷關工務段表示，希望邊坡穩定，今天就可以放車通行。

    受中橫便道交通中斷影響，豐原到梨山的865線公車停駛，今天起改行865臨路線，由豐原走合歡山往梨山，每日上午9:10豐原發車；上午8:40則從梨山往豐原。

    中橫便道9.2k處上邊坡坍方落石不斷，谷關工務段積極搶修中。（谷關工務段提供）

    中橫便道9.2k處上邊坡坍方落石不斷，谷關工務段積極搶修中。（谷關工務段提供）

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