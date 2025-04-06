七旬退休師與堂兄失散65年 清明前夕一通電話意外團聚

大安高工退休教師、新北市警察局機電志工陳加山（右）、因警官友人牽線，意外與失散65年的堂兄陳啟洧（左）團聚，兩人高興得相擁。（記者吳仁捷攝）

2025/04/06 09:38

〔記者吳仁捷／新北報導〕台北市立大安高工退休教師陳加山精通電機、退而不休，擔任新北市警察局的機電志工，近來接到市警局諮詢機電相關問題，與秘書室三線一星秘書賴祐誠閒聊，意外得知板橋知名餐廳負責人陳啟洧是苗栗通宵同鄉，經好意通話「牽線」，陳加山與陳啟洧一聊，發現兩人不僅來自同一村落，也知道彼此父親、兄弟，追問下竟是失散65年的堂兄弟，清明節前在多位警官見證下，古稀之年至親團聚，兩人格外珍惜。

有趣的是，兩名來自通霄新埔里的堂兄弟，老家相距不到兩座三合院，不約而同落腳新北市板橋新埔地區，但50餘年不曾謀面，兩人能在70餘歲團聚，都直呼是拱天宮媽祖庇佑，兩兄弟也相約下次結伴返鄉，要一起參拜媽祖，感謝長年庇佑家人，也讓堂兄弟團聚。

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71歲的陳加山師大附中、台北工專畢業，曾任職中科院建置資通訊設備，離職後歷任北市多間公私立高中，到大安高工任職多年退休，由於他古道熱腸、退而不休，多年前幫某位警官友人處理家中水電、友人公司機電等問題，近年成為新北市警察局機電顧問，適逢市警局配合將遷移新北市政府第二辦公室，秘書室承辦人員近來密集諮詢陳加山。

清明連假前，陳加山一早來到警察局與警方新廳舍機電配置，休息時間秘書賴祐誠泡茶招呼，得知陳加山是通宵人，居住拱天宮附近，賴祐誠聊起板橋一名熟識的餐廳老闆陳啟洧老家也在通霄拱天宮附近，陳加山一時興起讓賴祐誠致電，意外開啟對話。

陳加山一接過電話，跟陳老闆打過招呼，關心起對方住通宵哪裡，對方回答「新埔仔」，恰巧陳加山老家也是通霄新埔里，續問下兩人老家都在台一線秋茂園對面山坡；陳加山先自報父親叫阿鑵，陳啟洧報出爸爸是阿海，陳加山脫口而出「我叫海伯阿伯，名字是他取的」，陳啟洧當場說出同學兼堂兄弟名字，其中一人是陳加山3哥，他驚覺陳啟洧就是親戚口中的大廚師，失散多年的堂兄弟在電話中相認，仍難掩激動。

陳加山說，他六歲時舉家搬到新竹，而大他3歲的陳啟洧跟3哥是同學，都玩在一起，他記得曾聽家族親友提起一位堂兄出國當廚師，但後來都沒遇到，未料也在板橋；堂兄陳啟洧則一一敘說到廿歲出頭到約旦、米蘭等地工作的趣事，1972年在台北縣板橋開餐廳，兩人聊起幼時在老家記憶、出外工作到古稀之年，彷彿有聊不完的話，在場友人也頻頻舉杯獻上祝福。

大安高工退休教師、新北市警察局機電志工陳加山（右）、因警官友人牽線，意外與失散65年的堂兄陳啟洧（左）團聚。（記者吳仁捷攝）

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