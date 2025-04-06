推動環保工區 南投福興溫泉區施工機具排氣管制

南投埔里福興溫泉區，未來計畫建立成為低碳旅遊示範區。（資料照，記者張協昇攝）

2025/04/06 08:23

〔記者張協昇／南投報導〕鑑於世界衛生組織（WHO）已將柴油廢氣列為致癌物質，為維護埔里福興溫泉區環境品質，南投縣政府環保局在溫泉區推動施工機具專區管制，進場施作的施工機具皆需接受排氣檢測，取得自主管理標章，且分3級標章給予不同施工年限，盼透過自主性落實維修保養，確保機具引擎及排氣系統良好操作狀態，改善黑煙排放，讓該溫泉區成為「環保工地園區」。

南投縣埔里福興溫泉區，係縣府為安置廬山溫泉區業者規劃的大型開發案，為推動低碳旅遊，減少環境污染，溫泉區導入電動無人自駕車，去年在溫泉區舉辦的巧咖節，即進行無人自駕車試乘。

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環保局表示，由於福興溫泉區，已有多家民間投資的溫泉飯店陸續興建中，未來包含溫泉度假設施、觀光景點開發等，將有大量工程建設，為維護空氣品質及有效管制施工機具排放黑煙，針對每部進場施工的施工機具進行排氣檢驗，若檢驗結果不透光率為小於等於0.5 m-1時核發金級標章，效期為3年；銀級不透光率檢測數值為0.6 m-1至0.8 m-1，標章效期為2年；普級不透光率檢測數值為0.9 m-1至1.0 m-1，標章效期為1年，標章到期日前兩個月應重新申請檢測。

南投縣環保局李易書局長表示，目前環境部雖尚未訂定柴油引擎施工機具黑煙排放標準，但為有效管制施工機具，縣府也針對縣內營建工程施工機具進行查核，以期有效抑制污染排放。業者若向環局申請一定數量的施工機具檢驗，即能安排到場檢驗服務，施工機具清潔排放自主管理標章的推行不僅是一項政策舉措，更是全社會對環境保護的共同努力，也能提升企業社會責任及建立良好形象。

南投縣環保局人員，針對每部進入埔里溫泉區施工機具進行排氣檢測，建立自主管理分級標章，推動環保工區。（南投縣環保局提供）

南投埔里福興溫泉區引進無人電動自駕車，做為未來園區接駁車。（南投縣政府提供））

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