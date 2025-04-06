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    只排第2！大甲媽凌晨1點過民生地下道 信眾曝：這年最晚

    大甲媽鑾轎今天凌晨1點通過彰化市民生地下道，大批信眾熱情迎接，過程順利平和。（記者陳冠備攝）

    大甲媽鑾轎今天凌晨1點通過彰化市民生地下道，大批信眾熱情迎接，過程順利平和。（記者陳冠備攝）

    2025/04/06 07:48

    〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽遶境鑾轎昨天（5日）下午抵達彰化市，在參與信眾爆滿，沿途宮廟與陣頭熱情迎接下，遶境行程嚴重延誤，直到今天（6日）凌晨1點才通過「一級戰區」彰化市民生地下道，有不少人在問「是否歷年來最晚？」不過有彰化市民說，去年大甲媽凌晨1點40分才通過地下道，比今年還晚40分鐘，是歷來最晚通過地下道紀錄。

    去年大甲媽遶境進香，傍晚5點半才到彰化市區，創下最晚紀錄，不少市民預測今年可能會破紀錄；今年大甲媽4日深夜起駕，鑾轎昨天下午4點50分進入彰化市區，反而比去年提早40分鐘，比表訂行程晚了將近5個小時。

    彰化縣警局訓練科長林世明領軍的「機動應變隊」在彰美路民生地下道路口接到媽祖鑾轎時，已是今天凌晨零點45分。在林世明一聲令下，機動應變隊員將鑾轎層層包圍，只讓宮廟人員接轎與扛轎，不讓其他信眾亂入，讓媽祖鑾轎非常順利、快速通過地下道，此時已是凌晨1點。

    大甲媽鑾轎今天凌晨1點通過「一級戰區」彰化市民生地下道，比去年提早40分鐘。 （記者陳冠備攝）

    大甲媽鑾轎今天凌晨1點通過「一級戰區」彰化市民生地下道，比去年提早40分鐘。 （記者陳冠備攝）

    彰化縣警局訓練科長林世明（右）領軍的「機動應變隊」，在彰化市民生地下道接到媽祖鑾轎時，已是今天凌晨零點45分。（記者陳冠備攝）

    彰化縣警局訓練科長林世明（右）領軍的「機動應變隊」，在彰化市民生地下道接到媽祖鑾轎時，已是今天凌晨零點45分。（記者陳冠備攝）

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