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    大甲媽連3年平安過「一級戰區」民生地下道 顏清標秒回13字

    大甲媽今天凌晨1點通過民生地下道，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標親自扶轎，寫下連續3年平順通過的紀錄。（記者陳冠備攝）

    大甲媽今天凌晨1點通過民生地下道，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標親自扶轎，寫下連續3年平順通過的紀錄。（記者陳冠備攝）

    2025/04/06 06:16

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境，今天（6日）凌晨1點快速通過一級戰區的民生地下道，比去年早了40分鐘，也寫下連續3年平安通過的紀錄。對此，大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，「大家約束自己，媽祖出門是好事」。

    顏清標指出，因為「大甲媽」昨天下午進入彰化市區的時間就已經慢了，所以，通過民生地下道的時間也就順延，並沒有再有拖到時間。主要是因為彰化人迎接大甲媽很熱情，人多，很熱鬧，加上天氣好，很多香客都來隨香，媽祖看了也很高興，老天噴了幾滴雨，隨即又沒有了。

    由於去年「大甲媽」在傍晚5點半進入彰化市區，創下有史以來最晚的紀錄，也連帶通過民生地下道時間為凌晨1點40分，再度刷新最晚的紀錄。今年雖然信眾熱情加倍，但進入彰化市區，以及通過民生地下道時間，都是比去年提前了40分鐘。

    今年大甲媽進入彰化市區，以及通過民生地下道，都由顏清標親自扶轎，確保接駕平安順利。因為2022年「白狼」率隊在民生地下道一帶搶轎爆發嚴重衝突，讓彰化縣警局2023年成立「機動應變隊」，由柔道、跆拳道高手的員警組成，加上顏清標2023年親自向「白狼」張安樂喊話，「這裡就交給你們了」，絕對不要有任何事情，只要有什麼事情，「大家都會罵我」，終於成功寫下「零暴力」的紀錄。

    而「白狼」在去年、今年都沒有現身大甲媽遶境活動，加上彰化機動應變隊的強力護衛下，讓民生地下道一帶，終結了大甲格鬥賽的命運。

    因為白狼在民生地下道引發嚴重衝突，彰化縣警局成立機動應變隊，由柔道與跆拳道高手員警所組成。（記者劉曉欣攝）

    因為白狼在民生地下道引發嚴重衝突，彰化縣警局成立機動應變隊，由柔道與跆拳道高手員警所組成。（記者劉曉欣攝）

    大甲媽今天凌晨1點通過民生地下道，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標親自扶轎，寫下連續3年平順通過的紀錄。（記者陳冠備攝）

    大甲媽今天凌晨1點通過民生地下道，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標親自扶轎，寫下連續3年平順通過的紀錄。（記者陳冠備攝）

    彰化市民生地下道被視為「大甲媽」遶境的一級戰區，警方進行交通管制，每年圍觀民眾也越來越多。（記者陳冠備攝）

    彰化市民生地下道被視為「大甲媽」遶境的一級戰區，警方進行交通管制，每年圍觀民眾也越來越多。（記者陳冠備攝）

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