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    拿雪貂擦黑板？新生醫專老師被投訴 校方澄清稱「非虐待」

    桃園市新生醫專學校護理科日前PO出的《一年級的校園生活》影片，當中出現教師疑拿動物雪貂擦拭黑板，過程畫面不到1秒，校方現已下架影片。（讀者王小姐提供）

    桃園市新生醫專學校護理科日前PO出的《一年級的校園生活》影片，當中出現教師疑拿動物雪貂擦拭黑板，過程畫面不到1秒，校方現已下架影片。（讀者王小姐提供）

    2025/04/06 07:10

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕讀者王小姐向本報投訴，指前天（4日）晚上在社群平台IG上看到桃園市新生醫專學校護理科PO出的《一年級的校園生活》影片，當中竟出現教師疑拿動物雪貂擦拭黑板，令人傻眼；校方回應，當事人為兼任教師，影片是寵物主人拍攝，由護理科學生製作影片，現已下架，當時學生、寵物主人都在場，並非虐待動物，後續會再向當事人瞭解詳情，並加強宣導，依校規懲處。

    王小姐已備份該短片，全長約10幾秒，其中，教師拿雪貂擺動的畫面短短不到1秒，看似擦拭黑板；王小姐說，她滑手機看到時相當傻眼，身為教育工作者竟然做出不當示範，畫面還放在學校公開帳號發布，如此不當示範，實在令人遺憾。

    校方回應，該影片是護理科學生製作，上傳到護理科IG帳號，畫面是護理科1年級班級的課間時間，雪貂寵物主人將雪貂拿給兼任數學老師，這名老師可能覺得新奇有趣，才將雪貂拿起來，當下氛圍，老師可能沒意識到在拿雪貂擦黑板，影片是寵物主人自行拍攝，可能角度問題，讓老師行為看起來不是很妥當。目前該影片已下架。

    校方說明，現值連假期間，學校目前未連繫到該位兼任老師，當時寵物主人、學生都在場，基本上不會有虐待動物的情況，但學校會加強宣導不能帶寵物來學校、愛護小動物，後續會跟老師瞭解狀況，也會請護理科加強社群影片上架管理。

    該影片也被網友以「新生醫專老師用動物擦黑板」為題，PO在社群網路Dcard，引起諸多批評、討論；PO文者指相關影片已送交教育部及動保署。

    該影片也被網友以「新生醫專老師用動物擦黑板」為題PO在社群網路，引批評討論。（翻攝Dcard）

    該影片也被網友以「新生醫專老師用動物擦黑板」為題PO在社群網路，引批評討論。（翻攝Dcard）

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