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    「百大文化基地」出爐 台南「林百貨」、大崎村落創藝基地等8處入榜

    台南林百貨入選文化部「第1屆百大文化基地」。（記者洪瑞琴攝）

    台南林百貨入選文化部「第1屆百大文化基地」。（記者洪瑞琴攝）

    2025/04/05 21:29

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕文化部公布「第1屆百大文化基地」名單，總計1026件候選案中，經過層層評選，僅有110處獲選，獲獎機率僅約十分之一。其中，南市有林百貨等8處場域入選，與新北市並列6都之首。

    台南獲選的文化基地涵蓋歷史建築、社區營造、藝文展演與獨立書店等多元領域，遍布舊城區、農村與沿海地帶，展現府城豐厚的文化底蘊與地方創生的努力。

    位於官田的大崎村落創藝基地，打造「村是遊戲小島」，自製「巨型投石器」等趣味遊具，透過老屋改造與藝農計畫，將農村生活與藝術創作融合，成為當地文化發展的重要據點。台江十三佃鄭家社區博物館則致力於保存台江地區的歷史記憶，並透過地方參與推動文化傳承。

    90多年歷史的林百貨，作為日治時期南台灣最具代表性的現代化商業建築，近年經整修活化，成為全國唯一「古蹟百貨」結合文創與觀光的文化地標。台灣基督長老教會歷史檔案館則收藏大量珍貴史料，見證台灣近代宗教發展與社會變遷。

    在閱讀與公共交流領域，台南展現實力。位於北區的版本書店 SüRüMBookstore，不僅是獨立書店，更是一處探索生命議題與知識交流的場域。新營的曬書店×新營市民學堂，則結合老建築與二手書文化，透過各類藝文課程，讓民眾共享閱讀與學習的樂趣。

    新化生活故事則透過地方故事的蒐集與保存，讓這座擁有豐富歷史的聚落，成為1座「沒有圍牆的生活博物館」。中西區的88藝療所，結合藝術與療癒概念，推動身心靈健康，開創出嶄新的文化實踐模式。

    文化局表示，入選的文化基地不僅獲得首屆入選證明，亦可獲得50萬元獎勵，將協助這些場域持續深耕在地，成為全民共享的文化據點。

    大崎村落創藝基地自製巨型「飛越投石器」親子共樂。（記者洪瑞琴攝）

    大崎村落創藝基地自製巨型「飛越投石器」親子共樂。（記者洪瑞琴攝）

    台灣基督長老教會歷史檔案館入選全國首屆「百大文化基地」。（南市文化局提供）

    台灣基督長老教會歷史檔案館入選全國首屆「百大文化基地」。（南市文化局提供）

    南市中西區的「88藝療所」展覽空間。（南市文化局提供）

    南市中西區的「88藝療所」展覽空間。（南市文化局提供）

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