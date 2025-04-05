比利時ITI認證金門先鋒 陳育廷曝「消波塊、鳳凰攬月」鳳梨酥祕辛

金門縣政府輔導5家業者取得比利時ITI認證，「得月觀止」業者陳育廷說，當初就是帶著台灣人「拚看嘜」的精神，拚到金門第一家鳳梨酥品牌，也盼增加「金門」能見度。（記者吳正庭攝）

2025/04/05 22:18

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府輔導5家業者取得國際標章認證，率先取得比利時ITI（International Taste Institute）風味絕佳獎章星級肯定的「得月觀止」業者陳育廷說，大家好才能更好，當初就是帶著台灣人「拚看嘜」的精神，拚到金門第一家鳳梨酥品牌。

陳育廷「一戰成名」，是參加縣府2023年在台北車站辦特展，當時帶著「金牛消波塊鳳梨酥」、「鳳凰攬月鳳梨酥」試賣，250盒在2小時內賣光，「秒殺」景象連專程到場為業者打氣的副縣長李文良也嚇了一跳；因為能迅速補足貨源，也讓第一時間撲空的香港和日本客人回頭享用後，決定大量採購。

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陳育廷對他的產品有信心，為了讓觀光客知道金門也有「星」級食品，他的「金牛消波塊鳳梨酥」早在2023年就申請並取得比利時ITI認證，「鳳凰攬月鳳梨酥」在2024年通過ITI認證，要讓消費者從「質」上肯定金門在地商品。

他說，「鳳凰攬月」用金門高粱酒去除蛋的腥味，再把整個蛋打碎混到鳳梨餡，按比例調製出最適合的香味；「金牛消波塊」採用金門在地牛肉乾作內餡，很合適配酒；他說：「賣到後來，連補貨都來不及。」

為什麼叫「消波塊」？陳育廷說，消波塊對於海洋生態產生的爭議在當時成為話題，取這名字「就是希望消費者把它吃掉」！

為什麼選擇鳳梨酥作主力產品？陳育廷笑說，剛開始只是一股「不服氣」的想法，因為有次參加國際商展，聽到客人質疑金門竟然沒有鳳梨酥？自己當下心中也冒出大問號，就想說拿出台灣人的拚勁「拚看嘜」，總算拚出點成績，連縣府都肯定「陳育廷走在前面」。

得知金門又有4商家產品也獲得如「食品界米其林」榮譽的國際認證，陳育廷說，可提升金門能見度，強調「大家好才能更好」；他會以縣府認證的「金門厚禮」和國際「ITI」肯定的雙認證，帶著他的「得月觀止」品牌，與在地業者「拚看嘜」，在台灣立足，走向國際。

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陳育廷的鳳梨酥產品都打上比利時ITI風味絕佳獎章的認證標示。 （記者吳正庭攝）

陳育廷的「金牛消波塊鳳梨酥」採用金門在地牛肉乾作內餡。（陳育廷提供）

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