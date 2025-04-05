為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    比利時ITI認證金門先鋒 陳育廷曝「消波塊、鳳凰攬月」鳳梨酥祕辛

    金門縣政府輔導5家業者取得比利時ITI認證，「得月觀止」業者陳育廷說，當初就是帶著台灣人「拚看嘜」的精神，拚到金門第一家鳳梨酥品牌，也盼增加「金門」能見度。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府輔導5家業者取得比利時ITI認證，「得月觀止」業者陳育廷說，當初就是帶著台灣人「拚看嘜」的精神，拚到金門第一家鳳梨酥品牌，也盼增加「金門」能見度。（記者吳正庭攝）

    2025/04/05 22:18

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府輔導5家業者取得國際標章認證，率先取得比利時ITI（International Taste Institute）風味絕佳獎章星級肯定的「得月觀止」業者陳育廷說，大家好才能更好，當初就是帶著台灣人「拚看嘜」的精神，拚到金門第一家鳳梨酥品牌。

    陳育廷「一戰成名」，是參加縣府2023年在台北車站辦特展，當時帶著「金牛消波塊鳳梨酥」、「鳳凰攬月鳳梨酥」試賣，250盒在2小時內賣光，「秒殺」景象連專程到場為業者打氣的副縣長李文良也嚇了一跳；因為能迅速補足貨源，也讓第一時間撲空的香港和日本客人回頭享用後，決定大量採購。

    陳育廷對他的產品有信心，為了讓觀光客知道金門也有「星」級食品，他的「金牛消波塊鳳梨酥」早在2023年就申請並取得比利時ITI認證，「鳳凰攬月鳳梨酥」在2024年通過ITI認證，要讓消費者從「質」上肯定金門在地商品。

    他說，「鳳凰攬月」用金門高粱酒去除蛋的腥味，再把整個蛋打碎混到鳳梨餡，按比例調製出最適合的香味；「金牛消波塊」採用金門在地牛肉乾作內餡，很合適配酒；他說：「賣到後來，連補貨都來不及。」

    為什麼叫「消波塊」？陳育廷說，消波塊對於海洋生態產生的爭議在當時成為話題，取這名字「就是希望消費者把它吃掉」！

    為什麼選擇鳳梨酥作主力產品？陳育廷笑說，剛開始只是一股「不服氣」的想法，因為有次參加國際商展，聽到客人質疑金門竟然沒有鳳梨酥？自己當下心中也冒出大問號，就想說拿出台灣人的拚勁「拚看嘜」，總算拚出點成績，連縣府都肯定「陳育廷走在前面」。

    得知金門又有4商家產品也獲得如「食品界米其林」榮譽的國際認證，陳育廷說，可提升金門能見度，強調「大家好才能更好」；他會以縣府認證的「金門厚禮」和國際「ITI」肯定的雙認證，帶著他的「得月觀止」品牌，與在地業者「拚看嘜」，在台灣立足，走向國際。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    陳育廷的鳳梨酥產品都打上比利時ITI風味絕佳獎章的認證標示。 （記者吳正庭攝）

    陳育廷的鳳梨酥產品都打上比利時ITI風味絕佳獎章的認證標示。 （記者吳正庭攝）

    陳育廷的「金牛消波塊鳳梨酥」採用金門在地牛肉乾作內餡。（陳育廷提供）

    陳育廷的「金牛消波塊鳳梨酥」採用金門在地牛肉乾作內餡。（陳育廷提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播