開美藥大門換關稅？ 專家憂：恐重創本土製藥產業

前衛生署副署長張鴻仁建議取消美藥重審，作為關稅談判籌碼，但學名藥協會警告，恐重創台灣製藥產業。 （圖取自freepik）

2025/04/05 21:12

〔記者邱芷柔／台北報導〕美國對等關稅衝擊，前衛生署副署長張鴻仁拋出構想，建議台灣取消對美國藥品的重複審查，直接核准美國食品暨藥物管理局（FDA）認證的新藥與醫材進口，作為談判關稅的籌碼。不過中華民國學名藥協會直指，此舉恐重創台灣製藥產業，削弱用藥自主權。

「美國人審過的藥，你會不放心嗎？」張鴻仁直言，台灣從美國進口藥品遠多於出口，即使美方加徵藥品關稅，對整體產業影響有限。他認為台灣可仿效新加坡，取消對美國藥品的重複審查，既能加速新藥引進、讓民眾更快受惠，國內也無實質損失，美方則可提升藥品銷售速度，創造雙贏局面。

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然而，學名藥協會理事長陳誼芬警告，全面開放FDA認證藥品免審進口，恐將進一步削弱台灣的供應韌性，讓市場更加依賴外國藥品。她指出，台灣每年超過70%的藥品費用支出用於進口藥品，若再放寬把關，等同在藥品市場上再次對外讓步，對本土製藥產業的衝擊恐難以收拾。

陳誼芬提到，FDA認證的藥品來源遍及印度、中國、中南美洲等地，不限於美國本土製造，若台灣失去獨立審查機制，藥品的品質與來源將難以掌握，「這樣的開放不是談判籌碼，而是對產業自主權的實質傷害。」

陳誼芬說，台灣藥品審查標準在全球居於前列，不僅符合美國、歐盟規範，還須通過國際醫藥品稽查協約組織（PIC/S）GMP認證，標準要求更高、範圍更廣，不能為談判而輕易讓步，犧牲國人健康。

她也指出，新加坡因地小、缺乏製藥能量，本就仰賴進口，台灣則具備完整本土製藥產業，情況不能直接類比。且從市場規模來看，台灣藥品市場對美國的影響力也非常有限。近年健保署推動新藥加速上市政策已有明顯成效，國人取得國際新藥的速度正在提升，不應以不對等的審核機制改變現有法規。

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