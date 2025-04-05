全國國小潔牙微電影 台南小校奪編劇大獎

全國國小學童潔牙觀摩活動，南市關廟區五甲國小以「仙境潔牙大賽」，拿下編劇優異獎。 （南市教育局提供）

2025/04/05 21:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國國小學童潔牙觀摩活動，南市關廟區五甲國小非市區大校，但以「仙境潔牙大賽」為題，師生趣味編導，小朋友活潑演技，壓倒各校拿下編劇優異獎。

南市推動落實口腔保健教育向下扎根，2024全國國小學童潔牙觀摩活動，南市參賽學校表現亮眼，共有7校獲得12項團體獎項、9項個人獎項佳績。

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其中潔牙微電影競賽，學生人數不到700人的五甲國小，教學活潑設計「仙境潔牙大賽」，以童話故事背景發想，在仙境進行潔牙知識挑戰。角色劇情從紅心皇后被牙仙子治好牙痛後超展開，咪兔、愛麗絲努力刷牙搶萌鏡頭，加上結合插畫技巧，生動饒富教育意義，推廣宣傳效果十足。

此外，東區東光國小護理人員與教師重視口腔保健，落實潔牙技巧與習慣的養成，在潔牙觀摩賽榮獲佳績；七股建功國小將平日推動口腔保健策略，以海報方式展現學校推動成果。

南市教育局長鄭新輝表示，據112學年度統計資料，南市國中小學生未治療齲齒率22.35%，低於全國平均值25.74%；複檢率94.73%，高於全國平均85.58%。

鄭新輝表示，學校推動多元化課程活動，將口腔保健知識融入日常生活，結合社區資源，邀請牙醫師入校指導，師生透過潔牙微電影拍攝、潔牙觀摩及海報創作，強化校園潔牙教育，推廣正確口腔保健方法，為口腔健康奠定堅實基礎。

南市關廟區五甲國小「仙境潔牙大賽」微電影宣導片活潑趣味。（南市教育局提供）

南市關廟區五甲國小「仙境潔牙大賽」微電影，小朋友巧扮「紅心皇后」與「牙仙子」。（南市教育局提供）

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